雲林查獲賣狗肉 越南移工載65公斤屠體被逮

雲林縣動植物防疫所7月初會同新竹縣流浪動物珍愛協會、雲林縣警察局、縣議員陳乙辰等人，在麥寮一處偏避路旁查獲越南籍移工販賣狗肉。（雲林縣動植物防疫所提供）

2025/08/12 16:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕新竹縣流浪動物珍愛協會接獲線報，指有越南移工私下販售狗肉等違法行為，7月初會同雲林縣動植物防疫所、雲林縣警察局、縣議員陳乙辰，在麥寮地區一處偏遠地區當場查獲1名越南移工車上有65公斤已肢解的狗肉，全案依違反《動物保護法》移送法辦，並裁處10萬元罰鍰。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志指出，今年4月台中發生有非法集團屠殺毛小孩後上網販售，該所即透過各種管道，了解縣內是否有類似狀況，6月耳聞海線疑似有人在賣狗肉，7月初配合新竹縣流浪動物珍愛協會並會同警方，在麥寮一處偏僻路旁查獲越南籍移工載運已肢解好的狗肉販售，當場人贓俱獲。

據指出，該名越南籍移工是合法來台工作，剛來不到2個月，經警察及防疫所人員訪談，他都說是幫跑腿運送及販售，不是他宰殺，也不清楚狗肉來源。

廖培志表示，防疫所人員現場針對犬隻屠體掃晶片，並沒有掃到，研判應該都是無主犬隻，來源及其他細節有待進一步追查。

廖培志說，該名越南籍移工已違反《動物保護法》第12條第2項規定，不得宰殺、販賣、食用或持有犬貓屠體或其產製品，防疫所依規定裁處10萬元罰鍰。

