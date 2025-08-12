為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化首座火葬場環評會爆抗爭 600人怒吼「滾蛋」

    反火葬場人潮聚集，手舉反對標語，要求環評進二階審查。（記者張聰秋攝）

    2025/08/12 16:42

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府規劃在芳苑鄉草湖村興建全縣首座火葬場「彰化縣生命園區」，預計設置10座火化爐，開發面積約1.98公頃，但今天（12日）在縣立體育場召開的第一次環評會，現場湧入逾600名來自二林、芳苑的反火葬場自救會成員與民代，人人高舉布條、喊著「健康第一、否決開發」、「火葬場滾蛋！」要求進入二階環評，並到當地實地勘查。

    自救會總幹事袁震權表示，彰化空污已嚴重，火葬場只會讓情況雪上加霜。彰化人口已跌破122萬，近幾年減少相當於一個二林鎮人口，疫情期間往生者皆能在台中、南投火化，未曾被拒收，根本沒有急迫需求。他批評縣府今年5月說明會壓制民意，選址與溝通程序缺乏尊重。

    彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英質疑「我們已經有9座焚化爐，還替外縣市燒垃圾，為何不能請外縣市幫忙燒遺體？」她指出，台中市人力與經費資源更充足，遺體焚燒相對乾淨，不必急於在彰化興建。

    在地居民洪建興擔心，一旦火葬場落成，其他嫌惡設施恐接連進駐，主張應選在人口更少的山區設置。

    列席環評會的縣議員洪子超、洪鵬明質疑選址程序草率，要求撤案。縣府民政處長劉玉平則向委員們報告指出，選址主要考量土地取得，芳苑第一公墓屬殯葬用地且地處偏遠。彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，每年逾1萬名往生者中，約9成選擇火化，去年4成多送台中、5成多送南投水里處理。

    縣府邀請14名外聘委員，有8人出席，過半數依法召開審查，會中要求開發單位、縣府民政處針對民眾的疑慮提出說明解釋。袁震權強調，審查結果一旦通過就是「哭！」我們會心碎，就此喪失對縣府的信任感，自救會呼籲審查應公開、公正、透明。

    民眾手持「火葬場滾蛋」旗幟，表達強烈反對建設立場。（記者張聰秋攝）

    反火葬場自救會成員與民眾在彰化縣立體育場外舉牌、戴「反對」帽抗議，要求縣府撤案，進入二階環評。（記者張聰秋攝）

    環評會場外湧入逾600名來自二林、芳苑的反火葬場民眾，高舉布條旗幟，場面壯觀。（記者張聰秋攝）

    貨車車斗掛著「有污染的放二林芳苑」等標語，抗議選址不當。（記者張聰秋攝）

    民眾在車上掛布條，寫著「反火葬場不要招喪」，表達憤怒與訴求。（記者張聰秋攝）

    彰化火葬場今天進行第一次環評審查會，會中旁聽者踴躍發言。（記者張聰秋攝）

