網傳三地門大橋橋墩「裂開」照引恐慌 公路局澄清：是樹藤！

原來是樹藤卡在橋墩上。（里港警分局提供）

2025/08/12 16:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕就在楊柳颱風來襲前夕，社群媒體今（12）日流傳台24線三地門大橋橋墩看似有點「歪歪」的照片，還留言「是外層鐵衣裂開還是主樑裂開」，引起民眾擔憂；公路局南區養護工程分局派員前往檢查，發現是藤蔓卡在鐵皮上，遠視角度才出現疑似橋墩滑裂的視覺誤差，虛驚一場。

公路局南區養護工程分局潮州工務段段長林國祥表示，位置是在P15橋墩，是有一條樹藤掛在上面，因為那邊有防衝鋼板，鋼板被沖走有缺一塊，樹藤剛好卡在上面，所以側面看起來好像有一點損壞，目前觀察橋樑、橋面都沒有問題，人車還是可以通行。

請繼續往下閱讀...

林國祥也說明，後續會把鋼板會做修復，等水退了以後機器可以到達現場就可以展開鋼板修復，應該來不及在楊柳颱風來襲前完成，因為現在水流仍太大，河道很寬都是水，鋼板補上的工作，要等颱風過後且水退了才能做，對安全沒有影響，缺這塊鋼板在楊柳颱風期間不會有影響，橋樑安全潮州工務段都會即時監控，保障安全。

屏東縣政府對此事也全盤掌握，工務處表示，網上傳出訊息後，也有派員到現場了解，並且通知公路局，目前縣內橋樑巡檢都安全，也會全力防颱。里港警分局也說，該疑似裂痕為連日豪雨被沖下的藤蔓纏繞橋墩，經檢視大橋無危險性。

樹藤卡在橋墩上，遠看像橋墩裂開，引起虛驚。（里港警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法