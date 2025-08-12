楊柳颱風來襲！清境入園掉千人 修樹、加固風車備戰

楊柳颱風來襲，南投仁愛鄉清境農場進行防颱作業，透過加固風車葉片，以減少颱風帶來的損失。（清境農場提供）

2025/08/12 16:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕楊柳颱風來勢洶洶，南投仁愛鄉清境農場防颱總動員，不僅忙著修剪樹枝、堆置沙包沙袋，還將園區玻璃窗、風車裝置藝術加固，避免遭颱風大雨吹壞，農場今遊客僅700餘人，相較昨平日還有1700多人，相差千人，農場表示，場區與青青草原下午已「只出不進」，國民賓館也預防性休館，盼加強防颱作業降低損失。

清境農場表示，由於颱風將至，今天園區遊客僅700多人，相較正常暑假平日已明顯減少，並考量颱風持續接近，農場也嚴陣以待，加強樹枝修剪，備妥沙包沙袋防淹水，就連窗戶也貼上膠帶避免強風吹破，以及固定風車葉片等，盼降低颱風過境造成的損失。

農場也表示，清境國民賓館今下午2點已預防性休館，暫不接受旅客入住，已完成訂房旅客，可主動聯繫或由場方人員聯絡更改下次入住時間，並呼籲颱風期間切勿前往危險地區遊憩，以維護自身安全。

楊柳颱風來襲，南投仁愛鄉清境農場將窗戶貼上膠帶固定，避免颱風吹破。（清境農場提供）

