為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風來襲！清境入園掉千人 修樹、加固風車備戰

    楊柳颱風來襲，南投仁愛鄉清境農場進行防颱作業，透過加固風車葉片，以減少颱風帶來的損失。（清境農場提供）

    楊柳颱風來襲，南投仁愛鄉清境農場進行防颱作業，透過加固風車葉片，以減少颱風帶來的損失。（清境農場提供）

    2025/08/12 16:27

    〔記者劉濱銓／南投報導〕楊柳颱風來勢洶洶，南投仁愛鄉清境農場防颱總動員，不僅忙著修剪樹枝、堆置沙包沙袋，還將園區玻璃窗、風車裝置藝術加固，避免遭颱風大雨吹壞，農場今遊客僅700餘人，相較昨平日還有1700多人，相差千人，農場表示，場區與青青草原下午已「只出不進」，國民賓館也預防性休館，盼加強防颱作業降低損失。

    清境農場表示，由於颱風將至，今天園區遊客僅700多人，相較正常暑假平日已明顯減少，並考量颱風持續接近，農場也嚴陣以待，加強樹枝修剪，備妥沙包沙袋防淹水，就連窗戶也貼上膠帶避免強風吹破，以及固定風車葉片等，盼降低颱風過境造成的損失。

    農場也表示，清境國民賓館今下午2點已預防性休館，暫不接受旅客入住，已完成訂房旅客，可主動聯繫或由場方人員聯絡更改下次入住時間，並呼籲颱風期間切勿前往危險地區遊憩，以維護自身安全。

    楊柳颱風來襲，南投仁愛鄉清境農場將窗戶貼上膠帶固定，避免颱風吹破。（清境農場提供）

    楊柳颱風來襲，南投仁愛鄉清境農場將窗戶貼上膠帶固定，避免颱風吹破。（清境農場提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播