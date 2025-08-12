備戰楊柳颱風防「風飛沙」 南市緊急動員堆疊太空包封堵防風林缺口

備戰楊柳颱風，台南市工務局動員吊掛堆疊太空包，防堵風防林缺口。（南市工務局提供）

2025/08/12 16:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應楊柳颱風可能來襲，台南市府不敢掉以輕心，除稽查六塊寮排水整治工程工地外，並在南區濱南路防風林缺口，疊太空包防堵海沙吹到路上影響交通安全。同時，更要求在建工程加強防颱前工地巡查及檢視防汛整備，並配合市政府防颱應變措施，全力維護颱風期間的公共安全。

南區濱南路沿線防風林因部分路段有缺口，每遇強風豪雨，海沙便從缺口吹入，捲上路面造成積沙。工務局未雨綢繆在缺口處堆疊太空包，希望能夠築起一道防風牆，封鎖阻隔海沙吹入。

請繼續往下閱讀...

市府工務局表示，對於有疑慮的行道樹也展開枝幹修剪作業，慎防強風豪雨造成樹木或枝幹斷折。此外，針對轄管公園、行道樹、路燈等都加強巡檢，做好防颱相關維護工作，確保民眾生命財產安全 。

工務局表示，目前各在建工程已加強進行工地防颱準備，針對易致災的橋梁及道路邊坡改善工程，確實檢視並作好固定工地設施及防汛措施，排除阻礙水流以因應颱風帶來的雨量。

對於建築工地，工務局同步通知建築開發商業、營造業等公會，加強建築物防颱準備，尤其塔式起重機、施工鷹架及相關設施，應加強固定作業，防止發生意外。同時籲請廣告物、樣品屋所有人作好檢查，防颱準備。若工地鷹架、圍籬或廣告物掉落或致災，將依建築法處罰行為人，呼籲民眾作好災情防範，共同保障安全。

工務局強調，已事先編組搶災車輛機具80多部，及搶災人員約250員待命，並成立防災應變LINE群組，以利即時應變處置，降低致災危險。民眾若遇到道路、橋梁及公園有損害或致災可能狀況，請撥打06-2155555專線或1999。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法