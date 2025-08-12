楊柳颱風預估明中午登陸 5縣市風雨達停班課標準

楊柳颱風24小時雨量預測。（取自中央氣象署官網）

2025/08/12 16:28

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風楊柳直撲台灣，預估明天（13日）中午登陸，中央氣象署已對4縣市發布陸上颱風警報。據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預測，明日嘉義縣、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣達到停班、停課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方縣市政府決定。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

中央氣象署預報員朱美霖指出，楊柳颱風今日下午2時位於台東東南東方580公里處海面，預計往西北西方向移動，七級風暴風半徑達120公里，強度與暴風範圍還有增強與擴大趨勢，預計以中度颱風強度持續靠近台灣。

朱美霖說，今晚起就會逐漸受到楊柳颱風的外圍環流影響，有間歇降雨出現，明日至週四是各地風雨最明顯的時候，東半部、南部山區雨勢尤其明顯，另暴風圈預計在明日清晨至上午接觸陸地，隨著颱風中心逐漸往西移動，嘉義以南地區風雨也將逐漸擴大。

此外，中央氣象署已對花蓮、台東、高雄、屏東發布陸上颱風警報，並對台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽等發布海上颱風警報，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據中央氣象署16時發布的最新24小時雨量預測，嘉義縣山區、高雄市山區、花蓮縣山區、台東縣山區達到停班、停課標準。

另依據中央氣象署16時發布的最新風力預測，花蓮縣、台東縣、屏東縣達到停班、停課標準。

不過，各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

楊柳颱風風力預測。（取自中央氣象署官網）

