六都最難玩？ 桃園去年觀光遊憩區門票收入、遊客數雙下滑

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市去年度觀光遊憩區的門票收入及遊客人次呈現「雙下滑」，尤其遊客人次較前年減少465萬餘人次，桃市府觀光旅遊局表示，主要受近年國人熱愛出國旅遊，相對減少國旅消費，加上去年接連震災及颱風影響，但市府持續推動各項觀光推廣計畫，去年整體觀光仍是穩定成長，包括旅宿住宿率、國外旅客人次皆有持續提升，且桃園市有新景點推出搭配多項活動及品牌行銷，可望吸引旅遊人潮回遊。

桃園市極力擺脫六都最難玩，近年積極推展觀光旅遊，國內外旅客到訪率有顯著提升，不過，去年受到大環境影響，觀光遊憩區的門票收入及遊客人次雙雙下滑，審計處指出，去年觀光遊憩區門票收入共3億1820萬餘元，較前年3億2347萬餘元減少527萬餘元，遊客人次去年共3558萬餘人次，也較前年4026萬餘人次減少467萬餘人次。

觀旅局強調，「去年整體觀光仍是穩定成長，住宿率、國外旅客人次等有明顯的提升」，去年觀光旅館住宿率達65.3%，在6都僅次於台北市，另根據聯卡中心信用卡大數據平台分析，前年7月至去年6月外國持卡人在台交易數據，其中，外國人在桃園刷卡住宿業消費金額同樣位居6都第2，顯示雖受大環境影響致部分景點人次減少，去年旅宿住宿率及消費金額皆有成長。

此外，桃園市近2年透過國際城市締盟，陸續與日本神戶市、韓國木浦市簽署觀光合作MOU，同時攜手北北基組成北台聯合行銷團隊赴韓國、新加坡等地推廣觀光，並透過觀光代言人強化城市形象與旅遊吸引力，成功吸引來自各國的旅客來桃觀光，依據去年桃園住宿國籍別人數分析，較前年國外旅客成長8.82%，以日本、韓國、港澳和泰國為主要成長市場，日本旅客來桃住宿人數更成長逾28%。

觀旅局表示，去年北橫各景點遊客人次銳減，除受天災影響遊客意願，部分整修工程也造成景區收入減少，隨著各項工程完成，並透過活動及主題營造，可望回復往年營收成長，其中，小烏來宇內溪野溪溫泉自今年4月開放，4到6月門票收入較去年同期成長19%，羅浮溫泉自從委外經營後亦逐年成長，另慈湖及角板山行館園區推動夜間觀光以及下巴陵和拉拉山推動暗空勝地國際認證計畫，逐步改善夜間遊北橫的友善環境；而今年桃園更積極舉辦各項特色活動及品牌，包括台灣燈會吸引2030萬人次，以及陸續執行中的珍珠海岸建設、大龍門行銷及探索北橫推廣，將可再吸引旅遊人潮回遊。

小烏來宇內溪野溪溫泉今年4到6月門票收入，較去年同期成長19%。（桃園市觀光發展基金會提供）

