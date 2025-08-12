專家曝楊柳登陸及出海時間地點 今晚起至颱風遠離風雨時程一次看！

中颱楊柳正快速朝台灣靠近。（圖擷取自中央氣象署）

2025/08/12 16:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（11日）增強為中颱的楊柳加速逼近台灣，中央氣象署今（12日）已先後發布海上、陸上警報，稍早也曝光今晚起至週四（14日）颱風遠離這段期間各地風雨時程。

中央氣象署今下午3點左右在粉專「報天氣」發文，明天（13日）楊柳颱風將從花東海面接近台灣，屆時暴風圈將直接影響本島陸地，相較前面幾個颱風，楊柳的風雨集中在暴風圈，越靠近颱風中心，強風豪雨就越明顯。楊柳移動速度快，不拖泥帶水，對台影響會集中在13日這天，花東地區、南部山區、恆春半島恐有豪雨等級以上降雨；東半部、嘉義以南、澎湖有豪雨，各地山區則有大雨。

氣象署進一步指出，今天深夜至明日清晨，楊柳將逐漸接近東南部海面，基隆北海岸和宜蘭可能會出現間歇性雨勢。週三為楊柳影響台灣最大的一天，預計中午前後會登陸，當天清晨至中午，東半部持續有雨，南部雨勢逐漸出現，花東地區有豪雨以上等級的降雨。另外，西半部沿海、東半部地區、馬祖風力增強，恐出現8至9級強陣風，隨楊柳接近，雲林以南、東半部風力更強；颱風中心通過前後，台東地區及綠島、蘭嶼局部區域將有14級以上強陣風出現。

氣象署接著說，楊柳登陸後將快速移動，預計13日傍晚至晚間就出海，週三中午至晚間，東半部持續有雨，南部雨勢快速增加，花東地區、南部山區有豪雨以上等級降雨。風力方面，雲林以南、金門、澎湖風力再增強。13日晚間至14日清晨，金門、澎湖風雨加大，夜間本島風雨將逐漸減緩，趨緩程度視颱風遠離速度而定，仍須防範風雨影響。14日白天起，中南部局部短暫陣雨，東半部仍有雨，其他地區逐漸轉晴，有午後雷陣雨。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今下午4點左右則分享氣象署發布的楊柳最新路徑資訊，「楊柳預計在13日上午10點前後先擦過綠島，在中午12點前後登陸台東市到東河之間，出海時間則落在下午4點前後，出海點以嘉義東石至布袋之間機率最高，傍晚6點附近可能通過澎湖一帶。目前路徑依舊有稍調整空間，但無論如何調整，南花蓮、台東及雲嘉以南的朋友都務必嚴防！」

