大學「每天手搖、不運動」都沒胖 她坐辦公室1個月就發福掀共鳴

2025/08/12 17:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名剛畢業投入職場的女網友近日抱怨，明明飲食比大學時期更健康，卻在坐辦公室短短一個多月後，小腹、腰線和臀部明顯走樣，引發許多網友共鳴與討論。

該名網友9日以「為什麼坐辦公室一個多月馬上變胖」為題在「Dcard」發文表示，大學時雖整天久坐、幾乎不運動，還天天午餐配手搖、晚餐經常拖到晚上10點才吃，但3年多來仍維持纖細腰身。沒想到今年6月進公司上班後，作息與飲食反而比學生時期規律、少糖，卻迅速發福，肚子、屁股及腰通通變胖，讓她不禁崩潰問「到底差在哪？」

貼文一出掀起大批網友共鳴，紛紛留言回應，「我剛畢業入職一個月就胖了兩公斤，雖然吃的份量跟以前都一樣，但我有感覺到我消化變慢了，吃完很久肚子還是漲漲的」、「我去年畢業，狀況跟你一樣目前胖了10公斤，但我自己覺得有部分是壓力大情緒進食」。

也有網友分析原因，「代謝降低啦 跟年紀有關」、「宿舍到教室、校門口到教室、每堂課之間換教室，其實大學每天累積下來走很多。我也是上班後胖了6kg，後來多走路就減下來」、「我看過一個說法，是你上班的時候，大腦告訴身體你正在受苦被虐待，因此身體收到大腦指令後開始積極儲存能量，並進入節能模式，但實際上並沒有消耗這麼多卡路里，攝入大於消耗，因此變胖」。

