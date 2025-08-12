楊柳颱風來勢洶 雲林沿海蚵農搶收牡蠣

颱風來勢洶洶，雲林沿海地區蚵農搶收牡蠣。（記者李文德攝）

2025/08/12 16:20

〔記者李文德／雲林報導〕楊柳颱風步步進逼，雲林沿海地區蚵農今（12）日趁天氣還晴朗趕緊出海搶收牡蠣，更將整個尚未成熟的蚵棚拖進內陸避風。蚵農表示，蚵價每斤突破200元，現在加減多採收，但也怕現在提前採收了，中秋旺季可能就會缺貨，恐又會帶動一波「漲」潮。

中央氣象署已針對颱風楊柳發布陸上颱風警報，而口湖鄉金湖漁港就出現蚵農搶收牡蠣的景象，一船船漁船載滿蚵運進港，更有貨車忙著運蚵分銷。曾姓蚵農表示，雖距離中秋節旺季還有段時間，不過養在淺海區的牡蠣已漸成熟，大約再過1個月就長得更飽滿，但7月接連風雨，蔬菜變貴，轉而吃肉品、海鮮的人變多，因此牡蠣需求增加，只能提前採收。

漁民說，今年牡蠣品質佳、需求高，連帶讓蚵價上揚，原本產地每斤均價180至200元，現已上看200至210元，大家怕已成熟的蚵又被颱風搜刮，因此趕著搶收，但擔心提前採收，到中秋收成時再來恐有缺貨之虞，會帶動另波漲幅。

另上個月丹娜絲颱風帶來強風、西南氣流帶來豪雨，導致水林鄉災情嚴重，今早開始就有不少居民開始鋪上防水檔板，以防水淹至家中；更有民眾因先前颱風導致屋頂吹掀，趁著颱風來前趕緊請工人整修屋頂。

水林鄉代理鄉長張東凱表示，因應颱風來襲，公所已備妥39台移動式抽水機，更準備沙包給民眾索取，更通知各村里辦公室加強巡檢抽水機狀況，做好防颱因應減少災損。

颱風來勢洶洶，雲林沿海地區蚵農搶收牡蠣。（記者李文德攝）

