楊柳進逼！花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 下游7村里600人撤離

馬太鞍溪上游堰塞湖，如蓄滿水位超過一座南化水庫蓄水量。（林保署提供）

2025/08/12 16:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕因應中度颱風楊柳下午由氣象署發布陸上警報，花蓮縣府下午2點宣布，萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖下游3鄉鎮7村里居民實施預警性撤離，預計撤離約600人，其中光復鄉保全戶人口有500多人，下午4點軍方派車協助居民撤離。

馬太鞍溪上月26日透過衛星影像發現，林業署花蓮分署的林田山事業區118鄰班地發生大崩塌，面積500公頃，航遙測分署航照解算成果：天然壩高200公尺、壩體體積2億立方公尺、堰塞湖最大蓄水量達8600萬立方公尺，相當於一座南化水庫有效蓄水量。

請繼續往下閱讀...

由於氣象署下午2點半發布中颱楊柳海上陸上颱風警報，花蓮縣政府下午2點則提前宣布，馬太鞍堰塞湖周邊7村里下午進行預警性撤離，受影響村里包括萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村以及鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里，呼籲民眾依鄉鎮公所指示配合撤離作業。

其中保全戶數最多的光復鄉，因為馬太鞍溪南側有兩處堤防缺口，可能造成溪水倒灌，光復鄉大馬村（198戶523人）、東富村（31戶99人）、大平村（16戶36人）軍方已派車下午3點半進駐光復鄉公所，將協助居民撤離至安置場所。

光復鄉長林清水說，目前馬太鞍溪的河道高度已經很高，部分區域河道和堤防頂齊平，一旦強降雨不堪設想，目前了解在馬太鞍溪與麗太溪口、政旺砂石場兩邊有堤防缺口，萬一發生大水可能造成倒灌，除了昨天晚間已緊急請村長發送通知單給家戶，目前規劃在光復高職宿舍及活動中心、大全幼兒園及鄉公所三樓會議室規劃安置場所，扣除未實際居住人數後，可收容至600人，將配合縣府辦理撤離。

馬太鞍溪堰塞湖影響下游七村里，萬一潰壩可能造成下游住戶淹水。（光復鄉公所提供）

軍方派出軍卡車下午進駐光復鄉公所。（記者花孟璟攝）

光復高職開放宿舍給撤離的村民暫時安置。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪光復鄉側，水利署第九河川分署進行堆置沙包。（記者花孟璟攝）

楊柳颱風來襲，馬太鞍溪上游堰塞湖可能潰壩，北岸的萬榮鄉明利村也被列入危險區，下午進行預防撤離。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法