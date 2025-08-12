為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳進逼！花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 下游7村里600人撤離

    馬太鞍溪上游堰塞湖，如蓄滿水位超過一座南化水庫蓄水量。（林保署提供）

    馬太鞍溪上游堰塞湖，如蓄滿水位超過一座南化水庫蓄水量。（林保署提供）

    2025/08/12 16:01

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕因應中度颱風楊柳下午由氣象署發布陸上警報，花蓮縣府下午2點宣布，萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖下游3鄉鎮7村里居民實施預警性撤離，預計撤離約600人，其中光復鄉保全戶人口有500多人，下午4點軍方派車協助居民撤離。

    馬太鞍溪上月26日透過衛星影像發現，林業署花蓮分署的林田山事業區118鄰班地發生大崩塌，面積500公頃，航遙測分署航照解算成果：天然壩高200公尺、壩體體積2億立方公尺、堰塞湖最大蓄水量達8600萬立方公尺，相當於一座南化水庫有效蓄水量。

    由於氣象署下午2點半發布中颱楊柳海上陸上颱風警報，花蓮縣政府下午2點則提前宣布，馬太鞍堰塞湖周邊7村里下午進行預警性撤離，受影響村里包括萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村以及鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里，呼籲民眾依鄉鎮公所指示配合撤離作業。

    其中保全戶數最多的光復鄉，因為馬太鞍溪南側有兩處堤防缺口，可能造成溪水倒灌，光復鄉大馬村（198戶523人）、東富村（31戶99人）、大平村（16戶36人）軍方已派車下午3點半進駐光復鄉公所，將協助居民撤離至安置場所。

    光復鄉長林清水說，目前馬太鞍溪的河道高度已經很高，部分區域河道和堤防頂齊平，一旦強降雨不堪設想，目前了解在馬太鞍溪與麗太溪口、政旺砂石場兩邊有堤防缺口，萬一發生大水可能造成倒灌，除了昨天晚間已緊急請村長發送通知單給家戶，目前規劃在光復高職宿舍及活動中心、大全幼兒園及鄉公所三樓會議室規劃安置場所，扣除未實際居住人數後，可收容至600人，將配合縣府辦理撤離。

    馬太鞍溪堰塞湖影響下游七村里，萬一潰壩可能造成下游住戶淹水。（光復鄉公所提供）

    馬太鞍溪堰塞湖影響下游七村里，萬一潰壩可能造成下游住戶淹水。（光復鄉公所提供）

    軍方派出軍卡車下午進駐光復鄉公所。（記者花孟璟攝）

    軍方派出軍卡車下午進駐光復鄉公所。（記者花孟璟攝）

    光復高職開放宿舍給撤離的村民暫時安置。（記者花孟璟攝）

    光復高職開放宿舍給撤離的村民暫時安置。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪光復鄉側，水利署第九河川分署進行堆置沙包。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪光復鄉側，水利署第九河川分署進行堆置沙包。（記者花孟璟攝）

    楊柳颱風來襲，馬太鞍溪上游堰塞湖可能潰壩，北岸的萬榮鄉明利村也被列入危險區，下午進行預防撤離。（記者花孟璟攝）

    楊柳颱風來襲，馬太鞍溪上游堰塞湖可能潰壩，北岸的萬榮鄉明利村也被列入危險區，下午進行預防撤離。（記者花孟璟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播