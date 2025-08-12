苑裡銀髮健身俱樂部揭牌啟用，讓長者「快樂地動、健康的活」。（記者蔡政珉攝）

2025/08/12 16:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣社會人口持續老化，老年人口占人口比例約20%，衛生福利部推動銀髮健身俱樂部讓長者訓練、具有足夠肌力，苗栗縣苑裡鎮銀髮健身俱樂部今於苑裡鎮苑東老人文康中心舉辦揭牌儀式，希望讓苑裡鎮長者多運動。

代表苗栗縣長鍾東錦出席的鍾東錦妻子陳美琦表示，健身俱樂部並非年輕人專利，希望里長、社區理事長多宣傳避免浪費資源，台灣社會已步入高齡化階段，盼長者能多運動、延緩變老、避免肌少症，期望長者能「快樂地動、健康的活」。

苑裡鎮長劉育育說，今天是重要里程碑，希望老人文康中心的空間與課程可滿足長輩活動需求、盡可能活化。劉育育也提及，老人文康中心硬體設備又升級，銀髮健身俱樂部器材長輩可使用，並有教練帶領長輩重訓。

苗縣府衛生局則指出，運動除改善長輩行動能力，亦有助於改善認知功能、生活品質、情緒及社交參與等，鼓勵長者就近依個別需求進行身體活動，以預防及延緩失能。

