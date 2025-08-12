楊柳逼近！曾文水庫加大調節放水 預留近半座南化水庫蓄洪空間

曾文水庫目前增開防淤隧道，加大調節性放水量。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/12 15:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「楊柳」颱風進逼，陸上警報已經發布，滿水位的曾文水庫持續加大調節性放水，預先洩降，初步估算，可騰出逾4000萬立方米的蓄洪空間，等於接近半座南化水庫的容量，以利防汛。

水利署長林元鵬今天視察曾文、白河等水庫，了解現場的防颱應變情形，對於接連颱風、豪雨事件，他感謝第一線同仁的辛勞，也指示大家務必堅守崗位，以最高標準戒備，確保民眾生命財產安全。

請繼續往下閱讀...

在曾文水庫方面，水利署南區水資源分署針對楊柳來襲的應變，已在昨天下午5點起，於風雨尚未影響之際，持續加大調節性放水量，透過洩降預留空間，發揮最大防洪效益。

白河水庫也已完成防汛整備，並將在下午3點以每秒10立方米進行預防性調節放水，持續加大滯洪空間，目前已可容納約200毫米降雨量，未來再視降雨情況調整放水量，可兼顧水庫與下游河防的安全。

林元鵬說，白河水庫目前已有約20%滯洪空間，明顯降雨後再加大放水量，請農水署儘速評估建置周全的泥沙濃度、流量、水位等自動監測儀器，以利後續建立適當操作SOP，可優化滯洪排砂效率。

目前曾文水庫透過發電與防淤隧道等，以每秒450立方米進行調節性放水，南水分署估算，楊柳來襲之前，至少可預留4000萬立方米的滯洪空間，蓄留颱風帶來的降雨，降低下游河川積淹風險。

另外，0728西南氣流持續豪雨造成上游漂流木進入水庫，已以攔汙索圈圍，並加倍速度清理，確保下游設施無虞；各項水工閘門、監控系統，還有備用發電機等設施，都完成檢查與測試運作，一切正常。

而連續豪雨期間洩洪操作放淤，暫置區的淤泥已去化達95.9%，騰出更多暫置空間；颱風過後會加速抽泥，有效減少水庫淤積，維持容量。

水利署長林元鵬（左2）視察曾文水庫，了解防災應變作為。（南水分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法