台灣3旅遊廣告登首爾 部落客嘆：「安全」到沒有記億點

2025/08/12 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕韓國近期流行起「台灣感性」，指一種懷舊溫暖，具有人情味、自然不造作的鏡頭美學，也吸引不少韓國人來台朝聖。不過有旅居韓國的台灣部落客表示，她在首爾地鐵站看見3幅台灣旅遊廣告，直呼，「端出這幾道安全牌，安全到沒有記憶點，也安全到讓人轉頭就忘」。

部落客「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書發文分享，她在首爾地鐵站看見一整面牆的台灣旅遊廣告，廣告上有3張照片，分別是阿里山小火車、一間寺廟、還有一碗芒果冰。「我愣了一下，不是因為感動，而是因為有點心酸」。

她認為，「阿里山的小火車，對韓國人來說可能只是一台顏色可愛的通勤工具，那座寺廟的照片，連我這個台灣人都認不出是哪裡，更別說路過的韓國人，而那碗芒果冰，說真的，比韓國的雪冰小一圈、色澤暗一階，連清涼感都弱了半拍」。

她指出，更殘酷的是，台灣現在的住宿價格貴到嚇人，物價也沒有比韓國便宜多少，觀光推廣做得保守，旅遊成本卻一年比一年高，「台灣明明有夜市的煙火味、巷口早餐的鹹香、蘭嶼的海和花東的風，卻在一個外國旅客最多經過的地方，只端出這幾道「安全牌」。直呼，「安全到沒有記憶點，也安全到讓人轉頭就忘」。

她也說明，「我不是不愛台灣，而是更捨不得這樣的台灣被看輕，因為它值得被看見的，不是只有三張照片能裝下的風景」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「身為以高科技產業為主的台灣，觀光局的三面廣告卻顯得格外突兀，設計粗糙、內容平板，彷彿是從上個世紀燈箱廣告中搬出來的」、「好歹也放平溪放天燈」、「韓國的冰品吸引力完勝，我們這個小小的多山島嶼，好山、好水怎麼不多宣傳呢？」、「我也有在首爾站看到這廣告，那廣告的文宣真的一點都不好看也不吸引人來」、「完全沒有抓到韓國人的目光」。

