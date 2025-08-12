台南30間美食獲選必比登推介 新化「蓮霧腳羊肉湯」新上榜

蓮霧腳羊肉湯選用當日直送的溫體羊肉烹煮而成。（圖由蓮霧腳羊肉湯提供）

2025/08/12 16:00

〔記者王姝琇／台南報導〕《米其林指南》今發表米其林指南必比登推介，台南30家餐飲獲得殊榮，新化「蓮霧腳羊肉湯」新入榜。觀旅局長林國華說，歡迎遊客搭乘台灣好行規劃新化小旅行，品嚐必比登美食，也打造個人台南美食旅遊地圖。

市長黃偉哲表示，今年度米其林必比登推介發布，台南共有30家餐飲獲得殊榮，新化首度有美食店家「蓮霧腳羊肉湯」成為米其林必比登一員，加上34家米其林入選餐廳，共計64間美食獲米其林專業評審員肯定，透過美食讓全世界看見台南！

林國華說，台南新上榜「蓮霧腳羊肉湯」，選用當日直送溫體羊肉搭配熬煮至少4小時的當歸湯底，是在地傳承70年的好味道。歡迎全國遊客搭台灣好行「168虎埤老街線」規劃新化小旅行，進一步打造個人口袋美食名單，享受台南專屬味譜。

連續獲得4年米其林指南必比登推薦「東香台菜海味料理」主廚蔡瑞成（大頭師），10多年來持續用料理做公益，他表示，感謝米其林必比登的推薦，他會持續用料理感動社會，從料理得到也要用料理將愛分享出去。

同樣連續4年獲米其林必比登推薦「筑馨居」周榮棠（勇伯）表示，我們是在台南巷弄裡的餐廳，感謝國際美食評鑑推薦，讓國內外遊客可以看到台南人的用心款待，端出一道道美味料理，讓大家想一來再來台南旅遊。

在地美食小吃「謝掌櫃」也表示，運用在地最新鮮海鮮食材，並以南部飯湯風格烹飪的海鮮粥，能夠持續擄獲國際級評審的味蕾，感謝評審對店家用心料理的肯定。

林國華表示，特別邀請「東香台菜海味料理×筑馨居」兩大主廚共同掌廚，於8月30日舉辦「台南總鋪師四季辦桌」夏季場，在四草大眾廟席開100桌，尚餘少量名額，歡迎大家可至全台7-11門市ibon機台或ibon上網報名。

台南米其林美食地圖，包含30間必比登推介，及34間必比登入選餐廳。（圖由南市觀旅局提供）

