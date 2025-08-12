桃園大漢溪左岸新闢清淤道路 颱風雨季影響擬延年底通車

桃市府代辦興建石門水庫防淤道路，受颱風雨季影響，預計延至今年底前通車。（桃市府水務局提供）

2025/08/12 15:54

〔記者黃政嘉／桃園報導〕為加速桃園市石門水庫清淤效率，中央補助經費執行大嵙崁清淤輸送系統工程，桃市府2020年起代辦興建石門水庫防淤道路，沿大漢溪打通龍潭溪州橋至大溪武嶺橋下道路，原定7月完工通車，因今年颱風雨季因素延後，水務局預計9月完工、驗收，今年底前通車。

經濟部水利署規劃於大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建清淤道路，全長8.4公里，工程由市府代辦，完工後主要提供石門水庫清淤工程車通行專用，從石門水庫至大溪交流道，可縮短約5公里行車距離，每年約可增加4.1萬立方公尺淤泥清淤量，也可減少工程車行駛大溪、龍潭市區影響交通。

水務局河岸地工程管理科長王瀚逸表示，該清淤輸送道路寬約15公尺，含11公尺南北兩線道及4公尺單車道，目前進度達9成5，因受近期雨天影響，工程預計延至9月能完工，目前進行收尾，包括鋪設道路面層、路燈架設、綠美化等，待後續驗收，預計年底完工通車。

王瀚逸表示，該道路原則上為清淤工程車使用，但地方議員以觀光為考量，盼也能對一般民眾開放，這部分，目前正由交通局、養護工程處分別進行車流移轉及道路結構進行評估，後續將邀相關局處及龍潭、大溪區公所作一般道路可行性研商。

桃園市議員張肇良表示，這條防淤道路花27.9億元興建，從石門水庫至大溪老街，車程僅10分鐘，沿線風景漂亮，石門水庫防淤疏通1年夏季僅需約2、3個月時間，其他9個月，建議市府跨局處整合推動，提供民眾使用，發展大龍門觀光，「路做好卻空在那邊，很可惜。」

大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建清淤道路，全長8.4公里。（桃市府水務局提供）

桃園市議員張肇良建議市府跨局處整合推動防淤道路供民眾交通使用，發展大龍門觀光。（桃市府水務局提供）

