    首頁　>　生活

    在槍聲、狗屍混雜排泄物臭味中 動保所、愛狗人士救出34隻餓慘的狗狗

    圖中狗園主人藍男愛狗成痴，在新埔山區租地在鐵皮屋下、外面放置眾多狗籠豢養。（記者黃美珠攝）

    圖中狗園主人藍男愛狗成痴，在新埔山區租地在鐵皮屋下、外面放置眾多狗籠豢養。（記者黃美珠攝）

    2025/08/12 16:22

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮巨埔里山區驚傳出現狗狗「煉獄」，事發地點不僅不好找、不好到達，還緊鄰關西營區正執行訓練中的靶場，一路拿著採證、清消、捕狗等設備器材趕往救援的縣府官員、新埔警分局照門派出所員警，除了必須在半路「棄車」改徒步深入山區，還因過去營區曾有過「飛彈」翻山越嶺直接打穿巨埔里民宅屋頂，眾人強忍空氣中飄散屍臭混雜動物排泄物臭味的同時，也對附近「槍林彈雨」噠噠聲響，內心七上八下。

    這起動保悲劇，是新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎、社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富、以及台灣動物共生聯盟新竹區代表陳珍裕等動保人士昨天深夜約11點，接獲檢舉後漏夜到場突襲發現，隨後轉報新竹縣動保所才曝光。

    動保所技正林志成一行人今天早上會同警方，拿著相關採證和清消設備，沿著幾乎淹沒在雜樹林中的產業道路，隔壁關西營區靶場訓練中的陣陣槍聲、與狗園部分外逃狗狗的咆哮聲中，循著空氣中飄散的屍臭混雜動物排泄物等臭味挺進，終於找到事發狗園。

    在狗園主人藍男抵達狗園開門前，一行人先做外場蒐證，發現外面已有3隻死亡至少2週以上，且被曝屍在各自狗籠內，皮毛正逐漸腐爛，局部白骨外露，讓人不忍卒睹，最後確認不幸死亡的有9隻，還有34隻待援、待安置，其中1隻已虛弱到必須立刻送醫住院打點滴。

    狗園現場緊鄰曾有子彈飛過、射穿民宅的營區靶場，動保所官員執行救援時，耳邊不斷傳來「噠噠噠」訓練射擊槍聲。（記者黃美珠攝）

    狗園現場緊鄰曾有子彈飛過、射穿民宅的營區靶場，動保所官員執行救援時，耳邊不斷傳來「噠噠噠」訓練射擊槍聲。（記者黃美珠攝）

