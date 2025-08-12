為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風來襲 宜蘭縣全面啟動防汛整備

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右3）今天視察五結鄉茅仔寮抽水站抽水機組運轉效能。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右3）今天視察五結鄉茅仔寮抽水站抽水機組運轉效能。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025/08/12 15:47

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕楊柳颱風來襲，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（12日）視察五結鄉茅仔寮抽水站抽水機組運轉效能，指示縣府水利資源處做好防汛整備應變機制，確保所屬抽水站、移動式抽水機、淹水感知器等防汛設備正常運作，在颱風期間嚴陣以待。

    宜蘭縣政府轄下有10條縣管河川、80條縣管排水、74處閘門、20座抽水站、48台大型移動式抽水機，楊柳來襲之前，縣府水資處派員巡查水路，轄管的抽水站、大型移動式抽水機也完成整備。

    宜蘭縣政府表示，針對宜蘭縣境150條土石流潛勢溪流，縣府與全縣12鄉鎮市公所完成防災整備，並輔導28個水患自主防災社區、50個村里土石流及大規模崩塌自主防災社區執行演練，提升自主防災能力。

    林茂盛說，依據氣象署研判資料，楊柳颱風可能為宜蘭局部地區帶來強風豪雨，呼籲各單位一起投入準備工作，也請鄉親配合防災措施，不要在海邊、河川沿岸逗留，確保自身安全。

    楊柳颱風來襲，宜蘭縣全面啟動防汛整備。（圖由宜蘭縣府提供）

    楊柳颱風來襲，宜蘭縣全面啟動防汛整備。（圖由宜蘭縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播