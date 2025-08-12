宜蘭縣代理縣長林茂盛（右3）今天視察五結鄉茅仔寮抽水站抽水機組運轉效能。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/08/12 15:47

〔記者江志雄／宜蘭報導〕楊柳颱風來襲，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（12日）視察五結鄉茅仔寮抽水站抽水機組運轉效能，指示縣府水利資源處做好防汛整備應變機制，確保所屬抽水站、移動式抽水機、淹水感知器等防汛設備正常運作，在颱風期間嚴陣以待。

宜蘭縣政府轄下有10條縣管河川、80條縣管排水、74處閘門、20座抽水站、48台大型移動式抽水機，楊柳來襲之前，縣府水資處派員巡查水路，轄管的抽水站、大型移動式抽水機也完成整備。

宜蘭縣政府表示，針對宜蘭縣境150條土石流潛勢溪流，縣府與全縣12鄉鎮市公所完成防災整備，並輔導28個水患自主防災社區、50個村里土石流及大規模崩塌自主防災社區執行演練，提升自主防災能力。

林茂盛說，依據氣象署研判資料，楊柳颱風可能為宜蘭局部地區帶來強風豪雨，呼籲各單位一起投入準備工作，也請鄉親配合防災措施，不要在海邊、河川沿岸逗留，確保自身安全。

楊柳颱風來襲，宜蘭縣全面啟動防汛整備。（圖由宜蘭縣府提供）

