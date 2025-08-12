楊柳颱風加快逼近！ 近中心地區恐颳14級陣風、掀8米巨浪

中央氣象署8月12日說明楊柳颱風注意事項。（中央氣象署提供）

2025/08/12 15:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕中颱楊柳加速朝台灣靠近，中央氣象署今天（12日）下午2時30分發布陸上颱風警報。預報員朱美霖提醒，今晚將有間歇陣雨，明天風雨最明顯，颱風中心預估明午前後自台東附近登陸，中心附近地區可能颳12級平均風、14級陣風，掀5至8米巨浪，請花東特別注意。

氣象署下午2時資料指出，楊柳位於台東的東南東方約580公里處海面，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風；七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。以每小時29轉35公里速度，西北西轉西北靠近台灣。

氣象署表示，陸上警戒區域包括花蓮、台東、高雄、屏東應嚴加戒備；海上警戒區域包括台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報員朱美霖表示，今晚開始逐漸感受到外圍環流影響，出現間歇陣雨；明天風雨最明顯，各地嚴防強風豪雨，特別是花蓮、台東、嘉義以南、澎湖、金門，明天午後颱風中心登陸，嘉義以南地區風雨逐漸增大，傍晚澎湖、金門風雨增大，大台北、馬祖留意強陣風。

風浪方面，今晚風浪尚不明顯，但北海岸、東半部已出現長浪；明天白天北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島一帶可見明顯大浪。各沿海風浪預估3至4米以上，接近颱風中心地區如花東、蘭嶼、綠島，可能達到5至8米左右巨浪。

未來一週雨勢，朱美霖指出，今晚北海岸、宜蘭受外圍環流影響有陣雨；明天週三風雨最明顯，東半部、嘉義以南有雨留意局部大雨或豪雨，其中花東及南部山區留意豪雨以上降雨；週四白天雨勢趨緩，東半部仍有間歇陣雨，西半部午後雷陣雨。週五至下週一花東及恆春半島偶有陣雨，西半部午後雷陣雨。

外界關心這次颱風是否達到放假標準。朱美霖說明，沿海空曠地區普遍有5至8級以上陣風，雲林以南、台東、蘭嶼、綠島、澎湖有10級以上陣風機率，首當其衝的花蓮、台東、蘭嶼、綠島，接近颱風中心地區可能達12級平均風、14級陣風。

根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

楊柳颱風來襲，中央氣象署製圖說明降雨趨勢。圖為8月12日下午2點40分版本。（中央氣象署提供）

楊柳颱風來襲，中央氣象署製圖說明颱風影響時程。圖為8月12日下午2點40分版本。（中央氣象署提供）

楊柳颱風來襲，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為8月12日下午2點40分版本。（中央氣象署提供）

