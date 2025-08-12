備戰楊柳颱風 屏東佛教會攜手縣府護弱勢

屏東佛教會攜手縣府先護弱勢。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/12 16:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣日前豪雨災情嚴重，累積雨量直逼莫拉克風災，山區道路坍方、交通中斷，許多弱勢民眾與獨居長輩受困家中，生活陷入困境。隨著楊柳颱風逼近，屏東縣政府攜手屏東縣佛教會及多個善心單位，緊急動員備災，日深入內埔、萬巒等地，為446戶弱勢家戶送上價值千元的防災物資，助災民安心迎戰颱風。

屏東縣佛教會理事長、萬法寺住持釋見引法師表示，內政部指示縣府預先協助弱勢家戶備妥物資，佛教會接到縣府電話後迅速動員，採購民生必需品與營養食品，針對老人與小孩需求精心挑選，盼讓災民平安度過颱風。釋見引法師強調「這不只是物資，更是佛陀的慈悲與愛，盼為災民帶來安心。」

內埔鄉長鍾慶鎮、萬巒鄉公所秘書劉怡秀及多位村里幹事參與物資發放，代表鄉民向佛教會致贈感謝狀。鍾慶鎮讚許佛教會「雪中送炭」，物資充足且及時送達；劉怡秀則表示，這份物資不僅是食物與用品，更是守護災民生活的溫暖力量。縣府社會處長劉美淑指出，佛教會接到請託後，兩天內完成採購與配送，後續將透過公所與里長確保物資送達每戶。

不少領取物資的長輩緊握志工的手，動容說：「有你們真好，謝謝讓我們安心一點。」在極端氣候挑戰下，屏東縣與佛教會的攜手合作，為弱勢家戶築起防災保護網，祈願颱風災情減輕，台灣風調雨順。

