    首頁　>　生活

    美濃盜砂出現人工湖 高市府籲中央修法將「土石採取法」納刑罰

    美濃吉洋未經許可採取土石，形成深坑宛如「人工湖」。（立委柯志恩提供）

    美濃吉洋未經許可採取土石，形成深坑宛如「人工湖」。（立委柯志恩提供）

    2025/08/12 15:48

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對美濃吉洋未經許可盜採土石，形成深坑宛如「人工湖」，高市經發局今天（12日）表示，已陸續裁罰300萬元，並函請建議中央修法，將「土石採取法」增列刑事罰責條文。

    美濃居民陳情，吉洋里一處農地違法盜採砂石，面積近1公頃，深度目測達到20公尺，形成深坑宛如「人工湖」，另外還有超載砂石車在當地頻繁進出，造成周邊道路路面損壞，有民眾因此騎車滑倒受傷。

    針對美濃吉洋未經許可採取土石，高雄市經發局今天指出，已依「土石採取法」於3月17日第一次裁處100萬元罰鍰，並限期2個月內完成回填整復。限期改善期間，仍有違法採取土石行為，因此加重處分，於6月13日第二次加重裁處200萬元罰鍰。

    經發局表示，因本案未於期限內整復完成，已函請地政局依區域計畫法於6月3日移送地檢署偵辦，現已進入司法程序。經查業者正進行回填整復作業，回填期間市府將持續加強巡查。

    為遏止違法盜採土石案件，高市經發局已函請建議中央修法，將「土石採取法」增列刑事罰責條文，並要求經濟部地質調查及礦業管理中心，進行衛星及航照監測範圍集中於荖濃溪、楠梓仙溪兩岸河川浮覆地，及盜採土石發生較嚴重區域等，加密監測頻率。

    據了解，經濟部地質調查及礦業管理中心目前研擬將「土石採取法」納入刑罰，並以流向管制，管控砂石場料源。

    經發局強調，另針對本案盜採行為人責任，已同時列入追究地主、承租人、司機等參與人員共同責任。

