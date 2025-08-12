高公局出動空拍機勘查災區房屋 助嘉縣義竹鄉弱勢戶無償修繕

高公局中分局使用空拍機拍攝屋頂損害情形。（圖由高公局提供）

2025/08/12 15:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應丹娜絲颱風與西南氣流造成雲嘉南地區嚴重災情，行政院設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」。交通部高速公路局盤整資源及跨單位協調，除負責台南新營與後壁區修繕外，高公局中分局及二分局投入嘉義縣義竹鄉災後重建行動，還投入空拍機勘查災區房屋狀況。

高公局中分局說明，與二分局全力動員轄內工務科、5個工務段及第一工務所人力會同嘉義縣義竹鄉公所進行災後屋損勘查、丈量與修繕媒合工作，至今已媒合多家廠商投入重建，迄今累計13家。

義竹鄉公所於8月8日晚間提供第1波災戶名單，高分局中分局於8月9日全數完成初勘，並導入智慧管理及施工，建立Google Earth平台掌握每個案點狀況，及使用空拍機從上空了解屋頂損害情形，加速對受損房屋進行修繕。

高分局中分局於8月10日與鄉長、社會課長前往訪視，其中1戶是弱勢戶，該住戶為行動不便且有心臟疾病的老人，其居住的三合院嚴重受損，為儘速協助災民，高公局中分局已媒合養護廠商永䥶營造無償協助修繕，並在8月11日即刻動工。高公局強調，將持續媒合廠商及追蹤進度，確保重建作業如期完成，協助災民早日重返安穩家園。

高公局中分局與嘉義縣義竹鄉鄉長訪視受災弱勢戶。（圖由高公局提供）

高公局中分局媒合永䥶營造有限公司無償修繕並丈量動工。（圖由高公局提供）

