淨零旅圖出發吧！14條綠色旅遊行程集章抽獎 最大獎電輔單車

環境部推出「淨零旅圖出發吧」活動，邀請全民到北、中、南、東4大區域走透透，深度慢旅及綠色體驗，完成指定任務還能抽獎。（環境部提供）

2025/08/12 15:45

〔記者黃宜靜／台北報導〕為推動永續觀光、實踐淨零綠生活理念，環境部推出「淨零旅圖出發吧」活動，整合綠色旅遊示範區豐富的自然資源及人文產業，輔導在地業者導入淨零綠生活措施，打造兼具深度與環境友善的14條特色推薦綠色旅遊行程，邀請全民用行動為地球留下一趟永續的美好足跡外，還能集章抽好禮，最大獎是1台電輔單車。

環境部表示，此次活動北、中、南、東4大區域走透透，主打深度慢旅及綠色體驗，14條特色推薦行程包含：桃園珍珠海岸、花蓮部落、日月潭風景區及屏東大武山生活圈，串聯獨特地理風貌、在地文化和生態環境，結合綠色景點、環保餐廳／綠食飯桌、環保標章旅館、低碳運輸設施及在地社區組織等旅遊資源，讓民眾「玩得開心、吃得美味、住得永續、行得低碳」，實踐綠生活。

其中北台灣的桃園珍珠海岸，可體驗牽罟拉網、石滬故事館導覽，學習濱海聚落與海客文化的永續生活智慧；中台灣的南投日月潭，可穿越山林健行、SUP體驗與無痕野餐、中興新村人文散策，品味生態與歷史的交織風貌；南台灣的屏東大武山，體驗騎乘電輔車深入萬巒與大鵬灣，手作皮雕與農村DIY，見證低碳與原鄉文化共融的魅力；東台灣的花蓮山海部落，則能探訪部落獵人學校、永續農場與咖啡烘豆體驗，感受山海風土及在地旺盛生命力。

環境部指出，此次綠色旅遊串聯推廣活動同時展開雙重抽獎優惠，民眾不僅可領取「綠色旅遊護照」，享有優惠與旅遊體驗，還能集章參加抽獎，最多可享6次抽獎機會！其中，若在本月11日起至9月11日，參加線上互動遊戲，並上傳結果即可獲得1次抽獎機會；若在本月11日起至11月11日止，於指定地點領取實體旅遊護照，凡是參與護照內任一區遊程並完成集章，即可參加抽獎活動，集滿4區章還能額外加碼1次，共可累積5次抽獎機會。

環境部表示，此次活動期望引導民眾選擇低碳友善的旅遊方式，深入體驗地方文化與自然生態，讓旅行不只是拍照打卡，而是一場與土地共感、與地球對話的綠色行動。誠摯邀請民眾帶著「綠色旅遊護照」出發探索台灣之美，踏上深度又療癒的綠色旅圖，一起用旅行打開永續未來。

