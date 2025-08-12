楊柳颱風將至！南市強化預防性撤離、緊急採購649台發電機

市府已整備雙春國小、玉湖分校供作臨時安置場所。（南市民政提供）

2025/08/12 15:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕外界關心楊柳颱風可能對丹娜絲颱風災後復原工作的衝擊，台南市政府表示，市長黃偉哲已提前召開防颱整備會議，要求強化預防性撤離措施，整備避難安置場所，並備妥相關物資，另外，已緊急採購649台發電機，確保必要時可即時啟用，避免停電影響救災。

據中央氣象署下午2時30分已發布陸上颱風警報，台南尚未列入警戒區，外界仍相當關心丹娜絲颱風重災區的災民安置作為。市府表示，各區公所已整備避難收容所，鼓勵重災區居民依親或撤離安置，並規劃臨時安置場地如雙春、玉湖國小，並已完成避難收容處所整備及防災物資儲備。針對高災害潛勢地區，尤其是七股、北門等重災區，也會加強勸導，落實疏散、撤離措施，並落實弱勢戶的安置安排。

南市民政局指出，依照過去的經驗，許多年長者多不願意前往安置地點，但重災區尚未從7月份的天災中復原，8月份颱風又進來，將盡力勸導依親或接受安置，也呼籲多多配合，確保自身安全。

市長黃偉哲表示，丹娜絲風災後各項復原工作仍在全力進行，但颱風楊柳來勢洶洶，市府絕不掉以輕心。黃偉哲也呼籲民眾密切注意最新氣象與防災資訊，尤其居住於沿海及低窪地區的民眾，務必配合預防性撤離與安置，遵從各區公所與里長的疏散指示，以安全為第一優先。

除了疏散撤離，市府的防颱措施還包含，市府水利局完成507台移動式抽水機與1840座水閘門檢修，妥善率達99%，並出動砂包、防汛塊、太空包等大量防災物資。工務局加強在建工程與橋梁檢查，清理側溝，預佈88部機具、258名搶災人員與45件開口合約廠商待命，並在易崩塌路段部署能量。

丹娜絲颱風災區仍在復原中。（記者洪瑞琴攝）

