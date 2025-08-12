為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風將至！南市強化預防性撤離、緊急採購649台發電機

    市府已整備雙春國小、玉湖分校供作臨時安置場所。（南市民政提供）

    市府已整備雙春國小、玉湖分校供作臨時安置場所。（南市民政提供）

    2025/08/12 15:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕外界關心楊柳颱風可能對丹娜絲颱風災後復原工作的衝擊，台南市政府表示，市長黃偉哲已提前召開防颱整備會議，要求強化預防性撤離措施，整備避難安置場所，並備妥相關物資，另外，已緊急採購649台發電機，確保必要時可即時啟用，避免停電影響救災。

    據中央氣象署下午2時30分已發布陸上颱風警報，台南尚未列入警戒區，外界仍相當關心丹娜絲颱風重災區的災民安置作為。市府表示，各區公所已整備避難收容所，鼓勵重災區居民依親或撤離安置，並規劃臨時安置場地如雙春、玉湖國小，並已完成避難收容處所整備及防災物資儲備。針對高災害潛勢地區，尤其是七股、北門等重災區，也會加強勸導，落實疏散、撤離措施，並落實弱勢戶的安置安排。

    南市民政局指出，依照過去的經驗，許多年長者多不願意前往安置地點，但重災區尚未從7月份的天災中復原，8月份颱風又進來，將盡力勸導依親或接受安置，也呼籲多多配合，確保自身安全。

    市長黃偉哲表示，丹娜絲風災後各項復原工作仍在全力進行，但颱風楊柳來勢洶洶，市府絕不掉以輕心。黃偉哲也呼籲民眾密切注意最新氣象與防災資訊，尤其居住於沿海及低窪地區的民眾，務必配合預防性撤離與安置，遵從各區公所與里長的疏散指示，以安全為第一優先。

    除了疏散撤離，市府的防颱措施還包含，市府水利局完成507台移動式抽水機與1840座水閘門檢修，妥善率達99%，並出動砂包、防汛塊、太空包等大量防災物資。工務局加強在建工程與橋梁檢查，清理側溝，預佈88部機具、258名搶災人員與45件開口合約廠商待命，並在易崩塌路段部署能量。

    丹娜絲颱風災區仍在復原中。（記者洪瑞琴攝）

    丹娜絲颱風災區仍在復原中。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播