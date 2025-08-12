為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    湯鮮味美料澎湃 竹市東門米粉攤大菜小吃征服米其林

    新竹市東門市場的東門米粉攤廣受老饕推崇。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市東門市場的東門米粉攤廣受老饕推崇。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/12 15:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市東門市場近年來成為年輕人朝聖的美食天堂，而當初最早進駐且引爆口碑的名店，就是名聞遐邇的「東門米粉攤」，「台灣米其林指南2025」今日公佈「必比登推介」名單，新竹市也首度納入榜單，首波就推介在老饕心目中早就有一席之地的東門米粉攤。

    老闆娘吳雨蓁說，先生王聖允原本是餐廳大廚，拿手菜之一就是鯧魚米粉，後來興起創業念頭，夫妻倆秉持一個信念，就是「大菜小吃」，他倆沒有要賺多少利潤，但是讓顧客以銅板價就能吃飽、吃得澎湃，是夫妻的信念與初心。

    因為如此，夫妻在當時東門市場沒落時毅然進駐，憑著湯鮮味美的一碗米粉，竟成為許多新竹人爭相走告的平民佳餚。

    芋頭米粉是傳統台菜，但要真正做到好吃，並不容易，王聖允夫妻試驗很久，認定雞骨頭熬的湯最鮮香，而在芋頭的選製上也很講究，一條芋頭只給客人最鬆軟香Q的中間芋心部位，其餘部分一律拿去熬湯。

    至於主角米粉，也是他們試吃多家，才與上游訂做的粗米粉，口感彈牙吸飽湯汁，足以讓人涮嘴一口接一口。

    店家雖說是賣米粉湯，但其配料也多到令人昨舌，四大經典口味蝦滑米粉湯可吃到許多蝦的滑順感與紮實感，小卷米粉一給就是好幾條，讓人滿口海味鮮香。

    招牌海鮮裡面則有超級大會串，包括大鱸魚塊、白蝦、虱目魚丸、中卷等，一大碗澎湃價還不到200元，每每讓人吃得眉開眼笑，排隊再久也甘願。而芋頭松阪肉也讓人吃到芋香與紮實鮮肉口感的完美結合，也是許多老饕的首選。

    由於店家每天熬製的湯底有限，經常不到時間就賣完，為了讓許多向隅的顧客不再白跑，東門米粉攤在竹北市成功二街也有分店，希望更多人也能吃到這碗料多味美的平民美食。

    芋頭小卷米粉用料不手軟，滿滿海味。（店家提供）

    芋頭小卷米粉用料不手軟，滿滿海味。（店家提供）

    招牌海鮮芋頭米粉湯將山珍海味充分融合，真正做到大菜小吃。（店家提供）

    招牌海鮮芋頭米粉湯將山珍海味充分融合，真正做到大菜小吃。（店家提供）

