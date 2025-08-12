為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    芥菜種會花東物資樞紐啟用 打造偏鄉生活照顧支持網

    基督教芥菜種會宣布「生活物資供應中心」花蓮倉擴大啟用，成為花東物資調度與服務樞紐，在楊柳颱風接近前夕，今天與全聯慶祥慈善基金會舉行「全心全意 聯手公益」捐贈記者會。（芥菜種會提供）

    基督教芥菜種會宣布「生活物資供應中心」花蓮倉擴大啟用，成為花東物資調度與服務樞紐，在楊柳颱風接近前夕，今天與全聯慶祥慈善基金會舉行「全心全意 聯手公益」捐贈記者會。（芥菜種會提供）

    2025/08/12 15:39

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花東地區南北狹長，因應極端氣候與花東資源取得不易，基督教芥菜種會宣布「生活物資供應中心」花蓮倉擴大啟用，成為花東物資調度與服務樞紐，在楊柳颱風接近前夕，今天與全聯慶祥慈善基金會舉行「全心全意 聯手公益」捐贈記者會，花蓮倉升級將為偏鄉家庭打造更具韌性與溫度的支持系統，也可成為備災儲糧點，希望幫助脆弱家庭恢復家的安全生活，逐步走向自立。

    芥菜種會指出，生活照顧服務的對象，以兒少與長者為主，占比近7成，其餘為急難家庭與身障者。2024年建立助人網供需服務平台，打破以往物資統一發放模式，讓受助者有選擇所需物品的權利，提升自主選擇與尊嚴。其中以洗髮精、洗衣精和洗碗精等清潔用品及食品類的需求高，育兒需求如奶粉與尿布也明顯增加，反映生活基本需求的迫切，需要外界更精準回應。

    花蓮倉今年7月出貨的生活照顧箱數，較去年同期成長3成，芥菜種會指出，顯示東部對生活與緊急物資的需求持續攀升，此外，花東地區面臨地震、颱風威脅與資源不均，交通阻隔更使弱勢家庭在災時易成為「物資孤島」。現在花蓮倉的物資，可支應台東倉以及花東部落與蘭嶼共4處的備災儲糧點，串起綿密支援網絡；芥菜種會誠摯邀請企業與社會各界，一同加入守護花東的行列，透過物資與捐款，共築一條溫暖的生活照顧支持鏈。

    芥菜種會生活物資供應中心督導莊美惠說，0403強震期間，花蓮倉迅速啟動調度，即時把物資送達秀林與和平村等地，補足災後救援缺口，展現成為東部災後韌性補給中樞的實力。花蓮倉擴大啟用後，與台北倉、台東倉進行物資對轉，強化東西部物流連結，提升調度效率並降低成本。擴充的物資倉儲空間，更提升物資供應的穩定性。除物資支援，花蓮倉也擴展「陪伴關懷＋彈性工作」的生活照顧服務，推動以工「帶振」計畫，提供貼標、分裝等工作機會，讓經濟弱勢者重拾收入與自信。

    基督教芥菜種會宣布「生活物資供應中心」花蓮倉擴大啟用，成為花東物資調度與服務樞紐，在楊柳颱風接近前夕，今天與全聯慶祥慈善基金會舉行「全心全意 聯手公益」捐贈記者會。（芥菜種會提供）

    基督教芥菜種會宣布「生活物資供應中心」花蓮倉擴大啟用，成為花東物資調度與服務樞紐，在楊柳颱風接近前夕，今天與全聯慶祥慈善基金會舉行「全心全意 聯手公益」捐贈記者會。（芥菜種會提供）

    基督教芥菜種會宣布「生活物資供應中心」花蓮倉擴大啟用，成為花東物資調度與服務樞紐，在楊柳颱風接近前夕，今天與全聯慶祥慈善基金會舉行「全心全意 聯手公益」捐贈記者會。（芥菜種會提供）

    基督教芥菜種會宣布「生活物資供應中心」花蓮倉擴大啟用，成為花東物資調度與服務樞紐，在楊柳颱風接近前夕，今天與全聯慶祥慈善基金會舉行「全心全意 聯手公益」捐贈記者會。（芥菜種會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播