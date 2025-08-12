芥菜種會花東物資樞紐啟用 打造偏鄉生活照顧支持網

基督教芥菜種會宣布「生活物資供應中心」花蓮倉擴大啟用，成為花東物資調度與服務樞紐，在楊柳颱風接近前夕，今天與全聯慶祥慈善基金會舉行「全心全意 聯手公益」捐贈記者會。（芥菜種會提供）

2025/08/12 15:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕花東地區南北狹長，因應極端氣候與花東資源取得不易，基督教芥菜種會宣布「生活物資供應中心」花蓮倉擴大啟用，成為花東物資調度與服務樞紐，在楊柳颱風接近前夕，今天與全聯慶祥慈善基金會舉行「全心全意 聯手公益」捐贈記者會，花蓮倉升級將為偏鄉家庭打造更具韌性與溫度的支持系統，也可成為備災儲糧點，希望幫助脆弱家庭恢復家的安全生活，逐步走向自立。

芥菜種會指出，生活照顧服務的對象，以兒少與長者為主，占比近7成，其餘為急難家庭與身障者。2024年建立助人網供需服務平台，打破以往物資統一發放模式，讓受助者有選擇所需物品的權利，提升自主選擇與尊嚴。其中以洗髮精、洗衣精和洗碗精等清潔用品及食品類的需求高，育兒需求如奶粉與尿布也明顯增加，反映生活基本需求的迫切，需要外界更精準回應。

花蓮倉今年7月出貨的生活照顧箱數，較去年同期成長3成，芥菜種會指出，顯示東部對生活與緊急物資的需求持續攀升，此外，花東地區面臨地震、颱風威脅與資源不均，交通阻隔更使弱勢家庭在災時易成為「物資孤島」。現在花蓮倉的物資，可支應台東倉以及花東部落與蘭嶼共4處的備災儲糧點，串起綿密支援網絡；芥菜種會誠摯邀請企業與社會各界，一同加入守護花東的行列，透過物資與捐款，共築一條溫暖的生活照顧支持鏈。

芥菜種會生活物資供應中心督導莊美惠說，0403強震期間，花蓮倉迅速啟動調度，即時把物資送達秀林與和平村等地，補足災後救援缺口，展現成為東部災後韌性補給中樞的實力。花蓮倉擴大啟用後，與台北倉、台東倉進行物資對轉，強化東西部物流連結，提升調度效率並降低成本。擴充的物資倉儲空間，更提升物資供應的穩定性。除物資支援，花蓮倉也擴展「陪伴關懷＋彈性工作」的生活照顧服務，推動以工「帶振」計畫，提供貼標、分裝等工作機會，讓經濟弱勢者重拾收入與自信。

