上班1.5天竟領負薪！他心肌梗塞住院休養 薪資曝光網傻眼

2025/08/12 17:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕突發疾病不只讓人身體吃不消，連荷包都可能受重擊！近日有網友發文透露，自己因心肌梗塞住院休養，6月僅回公司上班1.5天，沒想到薪資單一打開，數字竟然是「負數薪水」，讓原PO滿頭問號直呼，「薪水真的能扣到變負數嗎？」貼文曝光瞬間引發熱議。

網友在Dcard發文指出，自己6月4日因突發心肌梗塞被緊急送醫，住院休養一路到7月17日才返工，等於整個6月實際只上班1天半。沒想到好不容易返回到職場，身體狀況仍未完全恢復情況下，又請了半天假，導致7月累計僅工作14天半。

從原PO貼出的薪資單截圖可見，6月的薪資不只是事假被扣薪，還被一口氣扣了津貼、績效、全勤獎金、伙食補助，連勞退提撥與勞健保費用也一併算進去。各項扣款加總後，實領金額竟慘變成「-5150元」的負數金額；至於7月的薪資雖回升，但也僅有可憐的6160元入袋。

貼文曝光後，引起網友熱議，「笑死，付費上班嗎？你應該把工資條拍起來用賴問主管，請問這負五千我需要繳給公司嗎？」、「什麼爛公司，直接截圖傳給勞工局！」、「沒記錯的話病假要給半薪吧，怎麼還會有負的」、「薪資條拿去給勞工局看就好」、「先不論是否為公司過勞造成身體出狀況，公司不知道你生病了嗎？」、「勞基法有規定勞工一年有30天病假，只要你有醫院證明，病假公司要給半薪，直接拿著你的薪資單去勞工局檢舉」。

