「愛爸」成了狗殺手？ 竹縣動保所初步救出34隻 1隻須送醫

新埔狗園內所貯存的狗飼料，新竹縣動保所調查發現，並非依法申報的，也有食安疑慮。（記者黃美珠攝）

2025/08/12 15:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮某山區讓狗活活餓死、曝屍籠內以致見骨的私人狗園，園主61歲藍姓男子其實是名積極拯救流浪動物的「愛爸」，多年來自主幫忙用吹箭等工具捕捉流浪動物出養和絕育，沒想到卻疑因身體不佳，無力照顧，又沒主動對外求援，以致讓他狗園內9隻狗慘遭餓死、曝屍，其它34隻也瘦弱不堪，讓新竹縣動保所官員也覺得詫異。

動保所官員直言，藍男是他們的「老熟人」，多年前因他主動協助官方用吹箭等捕捉流浪動物、送養絕育等，是非常熱心的「愛爸」，也知道他非常愛狗，大家在多起動保案件中都有見過，所以對他頗有印象，但萬沒想到這次竟是這個「愛爸」因無力照顧而成了狗狗的殺手，就連現場堆放的大量狗飼料，也是沒依法申報的飼料。

新竹縣動保所今天早上由技正林志成帶隊，出動動物保護和收容管制2課、約10人到場稽查和救援，縣府環保局一般廢棄物防治科也派員到場協助善後現場的清消工作，以免後續另外爆發疫病等問題。

這起動保悲劇，是新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎、社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富以及台灣動物共生聯盟新竹區代表陳珍裕等多名動保人士，在昨天深夜到場突襲後檢舉才曝光。

新竹縣動保所到場確認共有9隻餓死，34隻倖存。其中1隻因年老、餓到只剩皮包骨，身體虛弱到必須立刻送醫搶救，其他33隻則在環境初步清理、消毒後，先暫時就地安置，後續會再規劃更妥適的收容處所和方式。

新竹縣動保所官員現場稽查發現，餓死狗狗的狗園所貯放的狗飼料沒有依法申報。（記者黃美珠攝）

