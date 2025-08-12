楊柳颱風來勢洶洶 三河分署清查600水門、備妥抽水機

楊柳颱風來勢洶洶，恐在明天登陸，第3河川分署緊急完成轄區600餘座水門的功能檢查。（圖由第3河川分署提供）

2025/08/12 15:25

〔記者陳建志／台中報導〕楊柳颱風來勢洶洶，依據中央氣象署預報，楊柳颱風可能在明天（13日）從花蓮至台東間登陸並穿越台灣，將帶來強風大雨，為因應颱風恐對中部帶來的豪雨，水利署第3河川分署已確認部署在台中、南投的抽水機都能正常運作；轄區600多座水門也完成功能檢查，密切掌握最新預報，適時啟動應變作為。

第3河川分署表示，中央氣象署今天上午5時30分發布海上颱風警報，警戒區域維持台灣東南部海面、巴士海峽，預計今天下午發布陸上颱風警報，並在明天午後登陸。

第3河川分署表示，為因應颱風可能帶來的豪雨，近日已確認轄內台中市、南投縣及本分署抽水機均可正常運作；轄區600餘座水門也在昨天完成功能檢查，維運廠商加強戒備，確保即時操作應變。並已通知台中市政府，將轄區滯洪池排空或降至呆水位，以維持蓄洪量能。

第三河川分署提醒民眾，此次豪雨可能造成陽台落水口及周邊排水設施淤積，請及早清理，降低積淹風險。防災期間，建議多加利用「防災資訊服務網」：水利署防災資訊服務網平台，掌握即時資訊。

楊柳颱風來勢洶洶，恐在明天登陸，第3河川分署已確認轄區抽水機都能正常運作。（圖由第3河川分署提供）

