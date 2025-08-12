淹怕了！楊柳颱風逼近 台東市大排車龍領沙包、警車也來載

台東市民用轎車及機車來載沙包。（記者黃明堂攝）

2025/08/12 15:16

〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風即將來襲，氣象署預報在台東登陸可能性最高，將帶來強風豪雨。台東市公所準備大量沙包，今天下午2點起供有需要的民眾取用，因0728西南氣流大家淹怕了，領取的轎車、機車隊伍大排長龍，連警車也出現在車陣中，原以為是來疏導交通，結果也是來領沙包防派出所淹水。

先前0728西南氣流在台東連續多日降豪大雨，台東處處積水，很多民宅多年未出現淹水，未做事先防範，結果淹進家裡，這次楊柳颱風來勢洶洶，不敢大意，台東市公所準備的沙包在台東市臨海路與寶桑路口的清潔隊前供民眾領取，出現了空前的車陣，少數民眾家有貨車最為方便，最多的是轎車前來充當小貨車，也有民眾騎機車。

外環道大排長龍的車陣中，出現了警車，大家原以為是在現場疏導交通，但卻依序前駛，警員下車提沙包放在後座、後行李廂，這是轄區寶桑派出所的員警，他們也怕派出所淹水。市公所動員數十人現裝沙包，在大熱天裡汗流浹背，大家都很難想像明天會是狂風暴雨的天氣。民眾說，先前西南氣流超大豪雨，臨時真的找不到東西可以堵水流進家裡，真的讓大家嚇到了，為防重演，這次一定要有備無患。

台東市豐榮里在0728連續豪雨中淹水4天，低窪區甚至民宅巷弄淹水及膝，80戶居民飽受淹水之苦。里長施皓軒今天開著小貨車向市公所領取沙包，放在巷口方便民眾領取。施皓軒強調，里內多條巷弄易淹水，影響近80戶，居民每逢大雨都很恐慌，甚至有人一下雨就擔心害怕得睡不著，希望政府能根治改善淹水問題。

