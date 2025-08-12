為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    廁所門2根掛鉤藏玄機？他揭真相 網驚：原來不是掛包包

    廁所掛勾有2根其實暗藏玄機？引起網友熱議。（擷取自社群平台X）

    廁所掛勾有2根其實暗藏玄機？引起網友熱議。（擷取自社群平台X）

    2025/08/12 16:07

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少人在週末外出逛街時，都曾在百貨或商場的廁所門上，看到「一長一短」的L型的掛鉤。有民眾認為，這個設計掛包包或外套相當方便，不過，旅日台灣作家「魚漿夫婦」卻好奇為何許多廁所掛鉤要做成2根而非1根，查閱資料後才發現竟有「這個用途」，貼文曝光後，不少人直呼長知識了。

    近日魚漿夫婦在臉書發文說，某天如廁時盯著門上的掛勾發呆，雖然能理解掛勾兼作門擋、加裝橡膠緩衝以免直接撞牆的設計，但他心中仍納悶，「2根掛勾到底有什麼必要，1根不是就好了嗎」？

    對此在好奇心驅使下，魚漿夫婦也總算找出答案，原來早期公廁的掛勾只有單層，經常發生有人從門縫上方伸手偷包的事件。因此日本昭和後期，便引入具防盜功能的雙層掛勾，讓包包能垂掛在更低、更靠裡的位置，降低被竊風險，這項設計隨後逐漸普及到各地廁所。魚漿夫婦也感嘆，「看來以前的日本治安真的不是很好……」

    貼文曝光後，引起網友熱議，「我一直以為是可以放更多東西」、「我以為是下面掛包包，上面掛比較長的大衣外套之類的」、「那不是防撞的？」、「合理的設計，這樣就不用糾結」、「十多年前，學妹就是這樣被人偷了背包，大家都在沒發現的情況下被保護了」、「我年輕時在sogo上班，主管就說明過這種掛勾的用途是防盜囉！」。

