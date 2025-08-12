為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆敬老卡明年試辦每月補助480點「扣點制」 擴大使用範圍

    基隆市議員建議敬老卡比照雙北市採每月補助480點「扣點制」，並可多元搭乘其他運具；基隆市長謝國樑今天表示，明年願意研擬試辦。（記者俞肇福攝）

    2025/08/12 15:25

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市敬老卡可免費無限次數搭乘市公車，公車處有近6000人每月搭逾60次。基隆市議會臨時會今天（11日）有多名議員提案，指北北基桃是共同生活圈，為便利基隆民眾往返雙北市，建議敬老卡比照雙北市採每月補助480點「扣點制」，並可多元搭乘其他運具，擴大使用範圍，非拘泥無限制搭市公車。基隆市長謝國樑說，願對齊雙北，市府評估增加近8000萬經費，明年度會嘗試試辦，讓長者有更多的選擇。

    各縣市均有敬老卡，全國22縣市有14個縣市採用點數補助制，但基隆市、台南市、宜蘭縣與雲林縣4個本島及澎湖、金門、馬祖3個外島縣市為轄內公車無限次數搭乘、轄外搭乘大運輸工具享法定半價。

    基隆市社會處長楊玉欣表示，基隆市社福卡去年總支出經費為1億2411萬，市公車使用人次占比87．90％，其他縣市捷運使用人次占比12．10％。今年底老人和身心障礙人口共約10萬4000人，社會處估算，如果比照雙北市同步採補助480點扣點制，因使用範圍有基隆市公車、台鐵、雙北捷運、雙北公車及客運、計程車等，估增加8000萬經費支出。

    民進黨議員曾怡芳表示，基隆無限制搭市公車是福利，但交通運具不是只有市公車，很多人會前往雙北，長者希望有更多的可能。民進黨議員鄭文婷說，北北桃社福政策包羅萬象，基隆使用敬老卡要更為多元。

    國民黨議員藍敏煌說，建議比照雙北扣點制，可以跨縣市使用，一定比較好，北北基桃生活圈不能只是口號，可以增加幸福感，要和新北交通系統協調接軌。

    無黨籍議員陳冠羽說，基隆只能搭公車免費，建議基隆要擴大敬老卡使用運具。

