魯肉飯+銷魂半熟蛋 竹市禾日香民族店獲米其林推介

新竹市禾日香民族店魯肉飯。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/12 15:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「台灣米其林指南2025」在今日公布「必比登推介」名單，新竹市也首度納入榜單，其中唯一魯肉飯名店，就是位於竹市民族路的禾日香，店家威震四方的「太陽飯」是魯肉飯加上銷魂半熟蛋，吸引許多死忠客人幾乎天天上門，「吃上千萬遍也不厭倦！」

禾日香民族路店的負責人鄭茗宣說，父親原本在竹市北門大街的老店，就有一批死忠顧客，她繼承父親手藝，加上用料實在、堅持手工，且遵循古法，將這流傳新竹老街的好滋味忠實地傳承傳承下來。

請繼續往下閱讀...

鄭茗宣說，她家魯肉飯勝出的原因，在於採用較貴的松阪肉，且厚切方塊，一般外面幾乎看不到這樣堪稱「原塊」的魯肉飯，粒粒魯肉比骰子大，且慢火熬燉9小時，不僅入口即化，香味濃郁，吃起來更有充實感。

不只如此，當那半熟蛋的蛋黃溢流在魯肉湯汁與米飯間，就算再挑嘴的老饕，也足以瞬間被擺平。

店家還推出擄獲饕客芳心的腿庫肉，是最受歡迎的小菜，搭配餛鈍湯，還有免費的小魚乾炒醃蘿蔔辣椒，讓人筷子根本停不下來。有人愛吃雞絲飯，店家為此推出加上滷肉飯的「雙拼」雞滷飯，也大受歡迎。

店家近年研發出打拋飯，有麻辣味道，受到年輕人的喜愛，店內的湯品全都是雞骨頭當天熬製，甘甜順口，是主食的好搭檔。

禾日香民族店用餐時刻一位難求。（記者蔡彰盛攝）

半熟蛋是魯肉飯與打拋飯的絕妙搭檔。（圖由店家提供）

禾日香民族店的魯肉飯是手工現切松阪肉滷製，大塊滿足。（圖由店家提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法