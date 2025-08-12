為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    魯肉飯+銷魂半熟蛋 竹市禾日香民族店獲米其林推介

    新竹市禾日香民族店魯肉飯。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市禾日香民族店魯肉飯。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/12 15:14

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「台灣米其林指南2025」在今日公布「必比登推介」名單，新竹市也首度納入榜單，其中唯一魯肉飯名店，就是位於竹市民族路的禾日香，店家威震四方的「太陽飯」是魯肉飯加上銷魂半熟蛋，吸引許多死忠客人幾乎天天上門，「吃上千萬遍也不厭倦！」

    禾日香民族路店的負責人鄭茗宣說，父親原本在竹市北門大街的老店，就有一批死忠顧客，她繼承父親手藝，加上用料實在、堅持手工，且遵循古法，將這流傳新竹老街的好滋味忠實地傳承傳承下來。

    鄭茗宣說，她家魯肉飯勝出的原因，在於採用較貴的松阪肉，且厚切方塊，一般外面幾乎看不到這樣堪稱「原塊」的魯肉飯，粒粒魯肉比骰子大，且慢火熬燉9小時，不僅入口即化，香味濃郁，吃起來更有充實感。

    不只如此，當那半熟蛋的蛋黃溢流在魯肉湯汁與米飯間，就算再挑嘴的老饕，也足以瞬間被擺平。

    店家還推出擄獲饕客芳心的腿庫肉，是最受歡迎的小菜，搭配餛鈍湯，還有免費的小魚乾炒醃蘿蔔辣椒，讓人筷子根本停不下來。有人愛吃雞絲飯，店家為此推出加上滷肉飯的「雙拼」雞滷飯，也大受歡迎。

    店家近年研發出打拋飯，有麻辣味道，受到年輕人的喜愛，店內的湯品全都是雞骨頭當天熬製，甘甜順口，是主食的好搭檔。

    禾日香民族店用餐時刻一位難求。（記者蔡彰盛攝）

    禾日香民族店用餐時刻一位難求。（記者蔡彰盛攝）

    半熟蛋是魯肉飯與打拋飯的絕妙搭檔。（圖由店家提供）

    半熟蛋是魯肉飯與打拋飯的絕妙搭檔。（圖由店家提供）

    禾日香民族店的魯肉飯是手工現切松阪肉滷製，大塊滿足。（圖由店家提供）

    禾日香民族店的魯肉飯是手工現切松阪肉滷製，大塊滿足。（圖由店家提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播