    首頁　>　生活

    丹娜絲風災住屋毀損慰助金申請 嘉市開放線上受理

    丹娜絲颱風造成嘉市多處住宅受損，災後民眾修補屋頂。（記者丁偉杰攝）

    丹娜絲颱風造成嘉市多處住宅受損，災後民眾修補屋頂。（記者丁偉杰攝）

    2025/08/12 15:25

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義市多處住宅受損，市府自本月7日起開放線上受理「丹娜絲風災住屋毀損慰助金專案」申請，協助災民儘速復原家園，申請人須備妥身分證明文件、房屋所有權文件、災損照片及切結書等相關紙本資料向各區公所或聯合里辦公處申請。

    市府表示，此次補助針對屋頂（含採光罩）及外牆（含附掛在結構外牆之門窗）受損面積達20至100平方公尺，或超過100平方公尺以上者，符合資格且有居住事實者，每戶最高可申請慰助金5至10萬元；若無居住事實則減半，依損害程度核發。

    市府自本月7日起開放線上受理慰助金申請，民眾可連結至市府線上平台申辦。

    亦可利用「愛嘉義」APP進行補助申請。民眾完成申請並經審核符合規定後，執行機關將於受理後3個月內將慰助金匯入申請人或其指定之帳戶。

    市府指出，慰助金申請期限第一階段自公告日起一個月內至8月24日，第二階段自第一階段截止日起兩個月內提出申請，呼籲市民儘早完成申請程序，逾期不予受理。

    若對申請流程有任何疑問，可洽各聯合里辦公處、東區區公所05-2289019、西區區公所05-2840850或撥打市府工務處使用管理科專線05-2254321分機214、323洽詢。

    丹娜絲颱風造成嘉市多處住宅受損，市府自本月7日起開放線上受理「丹娜絲風災住屋毀損慰助金專案」申請。（記者丁偉杰攝）

    丹娜絲颱風造成嘉市多處住宅受損，市府自本月7日起開放線上受理「丹娜絲風災住屋毀損慰助金專案」申請。（記者丁偉杰攝）

