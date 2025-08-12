為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    首頁　>　生活

    馬公夏日露天電影院 4場次星空電影伴市民抓住暑假尾巴

    馬公夏夜露天電影院，即將在國際廣場登場。（馬公市公所提供）

    馬公夏夜露天電影院，即將在國際廣場登場。（馬公市公所提供）

    2025/08/12 15:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所繼「馬公夏日童樂趴」後，延續暑期歡樂氛圍，將於8月22、23、29、30日晚上7時，在國際廣場舉辦4場次「馬公夏日露天電影院」，邀請市民與遊客在星空下共享光影之美，為暑假劃下精彩句點。

    活動期間，現場備有爆米花與飲品供觀影民眾免費領取（數量有限，發完為止），並於國際廣場周邊設置「巨型貓咪氣偶」裝置，增添可愛童趣的拍照景點。馬公市公所表示，露天電影院結合廣場開闊的視野與夏夜的微風，讓觀影成為一種放鬆與交流的體驗，適合闔家大小一同參與。

    馬公市長黃健忠表示，露天電影院讓更多家庭與朋友能在家門口享受電影時光，不必舟車勞頓，也能與親友共享片刻歡樂。他說，電影不僅是娛樂，更是凝聚情感的媒介，期盼大家在光影交錯與笑聲中，留下溫暖而難忘的夏日回憶。

    今年夏天馬公最美！馬公夏日童樂趴延續至20日閉幕！完成玩水熱潮之後，緊接著登場就是露天電影院，照顧完小朋友後，就是親子活動時間，讓原本是配角的父母親，甚至於祖父母，也能親子一起活動，坐在一起共同欣賞戶外電影，增加親子相處時間，成為今年暑假熱門活動。

    馬公夏日童樂趴延續至20日閉幕，完成玩水熱潮之後，緊接著登場就是露天電影院。（記者劉禹慶攝）

    馬公夏日童樂趴延續至20日閉幕，完成玩水熱潮之後，緊接著登場就是露天電影院。（記者劉禹慶攝）

