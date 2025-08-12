為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    豪雨沖淡鹽度！雲林文蛤大量死亡 縣府三方會勘爭取現金救助

    文蛤不敵養殖池鹽度淡化，紛紛開口笑死亡。（記者李文德攝）

    文蛤不敵養殖池鹽度淡化，紛紛開口笑死亡。（記者李文德攝）

    2025/08/12 14:54

    〔記者李文德／雲林報導〕全國文蛤產量最多的雲林縣，因728西南氣流造成連日豪雨，造成口湖鄉放養殖鹽度沖淡，文蛤大量死亡。雲林縣府今 （12）日邀請鄉公所、水試所啟動三方會勘，經查當地文蛤損失逾兩成以上，將建請農業部啟動天然災害現金救助。

    雲林文蛤養殖產量逾3.1萬公噸，主要分布於台西、口湖兩鄉面積都超過1300公頃，在丹娜絲颱風過後，因西南氣流影響下起數日暴雨，導致大量淡水往出海口流動，養殖戶要來補充文蛤池養殖鹽度的海水變成淡水，文蛤不適應生長環境接連死亡。

    業者李英宗表示，文蛤養殖水鹽度須在1至2.4度之間，不過池水被雨水沖淡，用來補注海水的排水道鹽度也趨近於零，自己養殖超過2公頃的文蛤池幾乎「全軍覆沒」；蚶仔寮養殖生產區主委楊清照說，部分業者已達7至8成損失，更有的達9成以上，估計中秋節前文蛤產量將大受影響。眼下楊柳颱風又要來，不少養殖戶希望這次「天公作美」，別讓碩果僅存的心血也化為烏有。

    縣府啟動3方會勘，雲林縣長張麗善、口湖鄉長李龍飛等人前往養殖區了解情形。張麗善表示，經縣府、公所、水試所3方會勘，文蛤損失已超過20%，除請各鄉鎮速報延遲性災損，更盼中央啟動天然災害救助。李龍飛指出，目前公所速報受損達268多公頃，會持續彙整資料給縣府。

    張麗善表示，目前縣府與台大合作研究將大埤酸菜醃製鹵水轉化為高鹽液肥，更在部分養殖區實驗，已獲初步成效，目前農業處持續實驗評估中，有望解決養殖池因豪雨而導致鹽度淡化，更能穩定水質。

    縣府、公所、水試所到口湖三方會勘，縣府將建請中央啟動天然災害救助。（記者李文德攝）

    縣府、公所、水試所到口湖三方會勘，縣府將建請中央啟動天然災害救助。（記者李文德攝）

    縣府、公所、水試所到口湖三方會勘，縣府將建請中央啟動天然災害救助。（記者李文德攝）

    縣府、公所、水試所到口湖三方會勘，縣府將建請中央啟動天然災害救助。（記者李文德攝）

