    楊柳颱風逼近！台北蔬菜批發價創69元新高 平價高麗菜持續供應

    丹娜絲、楊柳接連襲台，蔬菜產區受損嚴重，煮夫煮婦若要省荷包，可選擇採買根莖類蔬菜。（記者楊媛婷攝）

    2025/08/12 14:44

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱楊柳即將襲台，又加上先前丹娜絲風災、連續豪雨等，造成蔬菜產區嚴重受損，台北批發市場今（12日）每公斤交易價格69元，北農副總路全利表示，今天的拍賣價創新高；農糧署表示，已輔導農民團體加大釋出冷藏蔬菜等到台北批發市場，也會持續在超市通路推出1顆90元以下的平價高麗菜供選購。

    丹娜絲颱風重創我國主要農業產區，中颱楊柳又來勢洶洶，台北批發市場今每公斤蔬菜交易價來到69元，創歷史新高，有菜商評估，若楊柳又帶來災情，菜價恐會再持續往上。

    農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠表示，丹娜絲風災導致嘉義以南地區的蔬菜作物受損嚴重，後續外圍環流帶來的豪雨又導致雲彰一帶蔬菜產區明顯受損，農民投入復耕後，又遇到0728連續豪雨，導致整體復耕時程延後。

    傅立忠表示，目前預估最快可逐步回穩的蔬菜為空心菜，最快8月下旬後就可陸續採收，其他的短期葉菜類與瓜果類蔬菜，最快各要9月中下旬與9月下旬以後，整體蔬菜逐步回穩最快需等9月中旬後。

    傅立忠指出，今年年初國內高麗菜等蔬菜盛產，當時就有請農民團體大量採購後冷藏，目前也將這些事先冷藏的高麗菜等蔬菜滾動釋出，並加大供應量持續提供給主管台北批發市場的北農公司，截至目前為止已釋超過600噸。

    傅立忠表示，農糧署也持續在全聯等超市量販通路推動高麗菜優惠專區，每顆高麗菜單價會維持90元以下，另近年隨民眾消費習慣變遷，該署也輔導農企業在盛產期時收購國產蔬菜如牛番茄、青花菜、菠菜、毛豆等加工冷凍，免切洗就可下鍋，目前也請相關團體增加供應，並在超市超商通路上架販售。

