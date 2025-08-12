堅持做公益！青農：麻豆文旦只是落果但家園還在 沿海許多人屋頂沒了

麻豆青農組成的「快快公雞文旦聯盟」連續11年舉辦公益活動，公益文旦所得20%將捐給社福單位。（記者劉婉君攝）

2025/08/12 15:06

〔記者劉婉君／台南報導〕麻豆文旦受到丹娜絲颱風與連日豪雨重創，落果逾8成，由麻豆區青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」做公益不停歇，連續第11年舉辦公益文旦活動，將捐出20%公益銷售所得給社福單位，青農說，麻豆文旦只是落果，但家園還在，沿海有許多人的屋頂沒了，因此決定持續活動，幫助弱勢。

台南文旦種植面積達1075公頃，佔全台28%，其中麻豆區是主要產區，種植面積約814公頃，占台南的76%，居全台之冠。麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，目前麻豆文旦還有2至3成的產量，中秋節一樣有機會吃到，希望民眾繼續支持麻豆文旦。

請繼續往下閱讀...

麻豆青農李佳翰（5012柚意思）、李明彥（汽球彥文旦直銷站）、陳有信（柚信了你-信的果園）、蔡文仁（萩荍柚園）、張津雪（津三角柚園）、李寶乾（柚是我果園）與李孟珊（柚！yo！柚！-李嘉仁柚園）組成的「快快公雞公益文旦聯盟」，今年採「彈性參與、限量預購」方式進行公益活動，由各青農依果園實際災損，自主評估可供貨數量，公益活動銷售所得20％，將捐助8個社福團體。

李佳翰表示，雖然麻豆文旦的產量減少，但許多農民的終端零售價維持不漲價，10斤裝的價位約800元至1000元左右。呼籲社會各界共襄盛舉，透過預購公益文旦或直接捐款，一起為災後復原盡一份心力，每筆小額捐款，聯盟會捐出2顆「黑皮文旦」給社福團體，提供給需要的孩子或長輩品嚐，讓文旦果香變成溫暖與希望。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法