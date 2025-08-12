楊柳颱風進逼 新北估明中午過後風雨最明顯

新北市災害應變中心由副市長朱惕之主持颱風相關的整備會議。（圖由新北市消防局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕颱風「楊柳」步步進逼，氣象署預估可能從東部地區登陸。新北市災害應變中心今日召開相關整備會議，消防局指出，據氣象署與新北市天氣團隊氣象情資研判，颱風強度及暴風圈均有稍微增加趨勢，預估朝東部陸地西行登陸移動，料13日白天最接近新北，中午過後為新北風雨最明顯時段，受颱風環流影響，預估將有間歇陣雨，東側至南側山區累積總雨量接近或達大雨（70至180mm）等級，沿海陣風最大可達9至10級，浪高可能達4至5公尺。

市長侯友宜指出，市府持續辦理各項防颱整備作業，請大眾提前做好防颱準備，並於家中備妥防災物資，隨時關注颱風動態，注意自身安全，避免前往山區、海邊遊憩。

新北市災害應變中心由副市長朱惕之主持整備會議，席間，氣象團隊分析評估風雨影響及各單位防颱工作整備情形，朱惕之要求各單位著重各項復建工程的防颱準備，且依據台大天災中心預報，浪高可能達4至5公尺，北海岸、東北角和南側山區的公所要加強防範，也要利用多元管道公告各項活動異動。

消防局呼籲，颱風期間請大眾避免前往山區及海邊遊憩，相關災防資訊可至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

