新上榜必比登「功夫上海手工魚丸」 老闆開心：搞了14年終於入選！

中市新入選必比登推介的「功夫上海手工魚丸」 ，生意非常好。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/12 14:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025米其林必比登名單出爐，台中市有23家，其中位在西區的中美街「功夫上海手工魚丸」首次入選，孔姓老闆也是主廚，得知獲必比登推介，邊煮麵邊開心的說，「搞了14年，終於入選，總算有成果，是鼓勵，也非常開心」。

孔姓老闆今年62歲，一直就是在從事餐飲業，入門是上海菜，自己研究出了上海蔥油拌麵，材料都是自己製作，要花3至4小時，每天都要6點起來就準備。

他得知自己店獲必比登推介，非常開心，但因為實在太忙，只能邊煮邊表示，這個店開了14年，終於入選了。

「功夫上海手工魚丸」最有名就是蔥油及蒜香拌麵，雖位在中美街上小小店面，但很多民眾甘願排隊，擠在小小店面，吃著老闆所煮的彈牙又香的麵條。

有民眾家住在附近，表示常常跑來吃蔥油及蒜香拌麵，而且又香又好吃，而且價格很平實，一碗只要70元，此外，魚丸湯也大受歡迎，也是老闆親手製作。本來就很忙，入選必比登後，孔老闆表示，未來也會更忙了。

得知入選必比登，老闆還是專心煮著麵。（記者蘇金鳳攝）

「功夫上海手工魚丸」最有名就是蔥油及蒜香拌麵（記者蘇金鳳攝）

