台中海洋館8/21開館 8大展區搶先看

台中海洋館匯聚多種海洋生物。（記者張軒哲攝）

2025/08/12 14:47

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館確定於8月21日開幕，進入倒數，廠商今天公布台中海洋館8大展區3F-台中河川、4F-濕地區、3F-水母區、2F-企鵝區、2F-璀璨珊瑚、2F-鯊魚巡游、1F-黑潮之海、1F-海洋學園，館內結合各國頂尖團隊的專業設計，將帶領民眾走進藝術與海洋交織的奇幻空間。

台中海洋館指出，有全台首創懸浮於半空中的蓮之水槽，走入其中彷彿照了縮小燈一般，透過仰望或俯視等不同視角，觀看這些高低起伏的大甲溪生態。全台首座室內人工溼地，隨著時間變化的潮汐漲退，更開放民眾親身以雙腳踏入，體驗大自然的樂趣。全國規模最大的水母展示區，高達20種的水母物種展示，也是全國之最。

企鵝區有國內首見的企鵝開放式展示缸，讓遊客用各種方式與企鵝共處。可以站在觀景平台近距離觀察麥哲倫企鵝互動行為。珊瑚區共展示約40種形態迥異、斑斕艷麗的珊瑚。360度的全透明無邊際鯊魚展示缸，結合沉浸互動投影，將重塑遊客的視覺感官。鯊魚猶如漫游於幽藍深海中。

為了讓參觀民眾更可以親身參與實際了解飼育照護工作，台中海洋館打開神秘的飼育基地，設計全透明開放式後場，包含珊瑚實驗室、水母實驗室、濕地實驗室，以及中部首座水生生物收容中心。民眾可以透過透明玻璃認識水母從水螅體培育到水母的過程，更可以觀察飼育員飼育照護工作日常，增加飼育員與參觀民眾更多參與互動，帶給來訪民眾更充實的寓教於樂體驗。

台中海洋館展示多種魚類與海洋生物。（記者張軒哲攝）

台中海洋館3F水母區，展示多種珍稀水母。（記者張軒哲攝）

