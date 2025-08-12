為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雲林幸福版「海角七號」戀曲 雲縣府為台日佳偶故事策劃特展

    劉寶貴（右2）、高萩光男（右1）兩人的愛情故事在雲林虎尾成為一段佳話。（圖由雲林縣政府提供）

    2025/08/12 15:12

    〔記者李文德／雲林報導〕70多年前雲林虎尾上演一段跨越國界的愛情故事，台籍女子劉寶貴與日本警察高萩光男相戀，1945年因日本戰敗，高萩被迫返日，兩人只能以書信寄託相思。雲林縣政府將這段動人佳話策劃成「惠來里158號檔案特展」，即日起至9月21日在虎尾出張所所長宿舍展出，邀民眾一同走進幸福版的「海角七號」。

    特展於今（12）日舉辦開幕會，雲林縣副縣長謝淑亞、文觀處副處長陳世訓、台灣公益CEO協會秘書長林淑娥、文史工作者陳向陽等人出席。

    陳向陽指出，1941年劉寶貴到虎尾郡役所高等課歸還護照，與高萩光男認識因此相戀，1945年二戰因日本戰敗，高萩光男與許多日本人需遣返回國，兩人因此相隔兩地僅能以書信連絡。不過劉寶貴連發好幾張書信，遲遲未得到高萩回覆，令她感到意志消沉。

    某日，劉寶貴收到一名S男所寄的大茶封筒，多達30多張來自日本高萩的明信片，還有日幣1000元的鈔票。經查才意外得知，S男就是自己父親介紹的相親對象，願意放手讓劉寶貴追愛，劉女毅然踏上千里尋夫之旅，最終與高萩完成婚事，兩人更曾回台灣，這段戀情也成為地方流傳佳話。

    陳世訓表示，特展以3個展區敘說歷史背景與兩人故事，以年表敘說劉女士生平經歷，更展示多達30多件文物，讓民眾更深入體會這段動人故事；謝淑亞說，即日起至9月21日歡迎民眾一起細細品味這段橫跨台日兩國間的戀曲。

    策展人之一的林淑娥表示，除了靜態展外，目前正構思希望舉辦茶會，邀請故事主角的家屬一起與民眾聊天互動。

    縣府將劉寶貴、高萩光男愛情故事轉為特展，即日至9月21日在虎尾出張所所長宿舍展出。（記者李文德攝）

