    首頁　>　生活

    痛風系馬拉松始祖 菊島跨海馬拉松招兵買馬

    龍蝦海鮮補給齊聚一堂，成為菊島跨海馬拉松特色。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/12 15:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕菊島澎湖跨海馬拉松即將在11月2日登場，報名進入最後倒數，歡迎所有熱愛路跑的朋友可別錯過。

    今年的菊島馬除了有42公里全馬組、21公里半馬組，還有11公里、5公里以及全馬接力組。全馬與半馬組皆從西嶼西台遊客中心出發，沿途將經過著名的漁翁島燈塔、造型獨特的大菓葉柱狀玄武岩、壯觀的跨海大橋，還會穿越擁有超過三百年歷史的通梁古榕，最後抵達終點觀音亭。整條路線不折返、不繞圈，風景一路驚艷，是全台唯一結合跨海與跳島的度假型跑旅賽道。

    菊島馬賽道補給一向以「澎湃」著稱，主辦單位精心準備結合在地特色的補給內容，展現澎湖熱情好客的精神。今年報名參賽的跑者還能獲得一系列超實用又有紀念價值的好禮：包含紀念T恤、運動腰包與環保水杯，完成全馬與半馬的參賽者還可獲得限量帥氣風衣外套，帥氣度破表。

    所有參賽者都能獲得一面完賽獎牌、電子完賽證書，還有澎湖必買的黑糖糕伴手禮一包。從5月中旬開放報名至今，已吸引眾多跑者踴躍參與，報名將於8月26日中午12點截止。針對澎湖在地居民，更貼心提供報名費200元折扣優惠（限額）。

    為了方便大家跨海參賽，台灣航業股份有限公司已公布10至12月澎湖輪航班，報名連結：https://bao-ming.com/eb/content/6562#30605

    痛風系馬拉松始祖，菊島跨海馬拉松招兵買馬。（記者劉禹慶攝）

