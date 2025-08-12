為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    牌照報廢或繳銷登記 開放大型車、微電車、營業車線上辦

    自用大型車、微型電動二輪車車主如要辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，即日起開放線上處理，免再耗時臨櫃辦理。圖為桃園監理站。（記者蔡昀容攝）

    自用大型車、微型電動二輪車車主如要辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，即日起開放線上處理，免再耗時臨櫃辦理。圖為桃園監理站。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/12 14:29

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為方便民眾辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，公路局今（12）日起擴大監理服務網「車牌報廢與繳銷線上申請服務」服務適用對象範圍，增加自用大型車、微型電動二輪車車主，以及遊覽車客運、小客車租賃等業者，線上提出申請並繳清汽燃費及交通違規罰鍰後，10日內將號牌郵寄回監理所，即可完成登記，系統會寄送報廢證明供車主留存。

    公路局表示，為提升監理業務申辦便利性，先前推出「車牌報廢與繳銷線上申請服務（https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-car/car/carOnlineRevoke#）」及「車輛回收服務一站通（https://recyclecar.moenv.gov.tw/）」線上服務，機車及自用小型車車主隨時能辦理報廢或繳銷登記，2020年底推動至今，完成約60萬件申請案件。

    為擴大適用族群，公路局今年8月12日起，增加開放自用大型車、營業車及微型電動2輪車車主申辦「車牌報廢、繳銷」線上服務，將可大幅節省民眾臨櫃洽公及往返公路監理機關時間。

    另外，自用大型車車主及遊覽車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業等汽車運輸業者，如同時有車體回收與車籍報廢需求，可透過環境部資源循環署「車輛回收服務一站通」提出申請，一次完成車體回收與車籍報廢。

    公路局提醒，民眾線上申請後，必須於10日內寄送號牌寄回監理所，逾期未寄回者將以退件處理，民眾須再次於線上申請及寄送號牌，才能完成登記。此外，完成報廢或繳銷登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，如違規上路，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播