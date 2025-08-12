牌照報廢或繳銷登記 開放大型車、微電車、營業車線上辦

自用大型車、微型電動二輪車車主如要辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，即日起開放線上處理，免再耗時臨櫃辦理。圖為桃園監理站。（記者蔡昀容攝）

2025/08/12 14:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕為方便民眾辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，公路局今（12）日起擴大監理服務網「車牌報廢與繳銷線上申請服務」服務適用對象範圍，增加自用大型車、微型電動二輪車車主，以及遊覽車客運、小客車租賃等業者，線上提出申請並繳清汽燃費及交通違規罰鍰後，10日內將號牌郵寄回監理所，即可完成登記，系統會寄送報廢證明供車主留存。

公路局表示，為提升監理業務申辦便利性，先前推出「車牌報廢與繳銷線上申請服務（https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-car/car/carOnlineRevoke#）」及「車輛回收服務一站通（https://recyclecar.moenv.gov.tw/）」線上服務，機車及自用小型車車主隨時能辦理報廢或繳銷登記，2020年底推動至今，完成約60萬件申請案件。

為擴大適用族群，公路局今年8月12日起，增加開放自用大型車、營業車及微型電動2輪車車主申辦「車牌報廢、繳銷」線上服務，將可大幅節省民眾臨櫃洽公及往返公路監理機關時間。

另外，自用大型車車主及遊覽車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業等汽車運輸業者，如同時有車體回收與車籍報廢需求，可透過環境部資源循環署「車輛回收服務一站通」提出申請，一次完成車體回收與車籍報廢。

公路局提醒，民眾線上申請後，必須於10日內寄送號牌寄回監理所，逾期未寄回者將以退件處理，民眾須再次於線上申請及寄送號牌，才能完成登記。此外，完成報廢或繳銷登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，如違規上路，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

