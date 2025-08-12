楊柳颱風直撲東台灣 民眾禁前往岸際觀浪

海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，花蓮縣政府已於今日中午12點公告警戒區域，若民眾未經許可擅自進入警戒區，海巡人員將依法開立舉發單並函送地方政府裁罰。（圖由海巡署東部分署提供）

2025/08/12 13:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕中央氣象署今（12）日上午5點30分已發布今年第11號颱風「楊柳」海上颱風警報，預計明天中午會由台灣東部登陸，海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，花蓮縣政府已於今日中午12點公告警戒區域，若民眾未經許可擅自進入警戒區，海巡人員將依法開立舉發單並函送地方政府裁罰，以保障民眾生命安全。

目前楊柳颱風強度有增強、暴風半徑有擴大的趨勢，海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，岸際海象瞬息萬變，強烈浪潮具高度破壞力，稍有不慎即可能造成落海或受困，除危及自身安危，也增加第一線搜救人員風險。依據《災害防救法》及相關規定，地方政府公告警戒區後，海巡人員將依法對違規進入者開立舉發單，並函送地方政府裁處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

以今年第4號颱風「丹娜絲」為例，侵台期間就曾有民眾違規進入警戒區觀浪，海巡署當時已開立9件舉發單，並依法函送地方政府裁罰，再次提醒民眾切勿以身試法。海巡署東部分署指出，可多利用「Go Ocean 海洋遊憩風險平台」查詢即時風浪與風險燈號資訊，並留意地方政府公告警戒區域，避免進入危險區城，共同守護海岸安全，降低災發生風險；如於海域或岸際發生任何急難救助情況，請立即撥打海巡免費服務專線「118」。

