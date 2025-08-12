為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    視察豪雨崩塌處 張麗善：希望不要放颱風假 民眾已承受不起

    二崙新庄子大排在丹娜絲颱風及0728西南氣流連續豪雨中多處崩塌，縣府以180萬元搶修5處，以太空包及混凝土加固現都已完成。（記者黃淑莉攝）

    二崙新庄子大排在丹娜絲颱風及0728西南氣流連續豪雨中多處崩塌，縣府以180萬元搶修5處，以太空包及混凝土加固現都已完成。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/12 14:22

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕楊柳颱風直撲台灣而來，雲林縣長張麗善今（12）日中午與縣議員李明哲、廖偉晴等人前往二崙新庄子大排，視察在丹娜絲颱風及0728西南氣流連日豪雨影響崩塌處搶險狀況。水利處長許宏博表示，沿線5處共236公尺已搶修完成，分別用太空包或混凝土加固。

    張麗善指出，丹娜絲颱風及0728西南氣流連日豪雨造成的災害及農損，目前有部分都還有搶修，農漁作物則還來不及復耕，楊柳颱風又來勢洶洶，縣府各局處將在下午3點半召開整備會議，隨即災害應變中心會2級開設。

    張麗善說，根據氣象署資料，楊柳颱風可能明天會登陸，明天下午到後天對雲林影響較大，至於是否放颱風假，在整備會議中會針對氣象署提供的陣風、雨量是否達到停班停課標準後再對外宣布。

    張麗善指出，希望能不要放假，讓大家能平安度過楊柳颱風，因為先前丹娜絲颱風及連日豪雨，農漁業損失慘重都還沒復耕、復養，另災害復健部分，緊急搶修雖都已急速施做，但復健工程還需要一段時間，現又面臨楊柳颱風威脅，民眾已承受不起，希望天佑台灣、天佑所有民眾。

    楊柳颱風來勢洶洶，雲林縣長張麗善與議員李明哲等人前往二崙新庄子大排視察崩塌堤岸搶險狀況。（記者黃淑莉攝）

    楊柳颱風來勢洶洶，雲林縣長張麗善與議員李明哲等人前往二崙新庄子大排視察崩塌堤岸搶險狀況。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播