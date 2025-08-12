新北澄清清淤落差真相 水利局：結合偵水志工加強防汛清理

利用清溝車清除雨水下水道內淤泥。（水利局提供）

2025/08/12 15:04

〔記者羅國嘉／新北報導〕中度颱風「楊柳」逼近，但審計部卻點出新北市府清淤進度嚴重落後。新北市議員陳世軒警告，審計報告揭示防洪排水管理存在多項漏洞，若不立即改進，豪雨或颱風來襲恐將讓市民付出沉重代價；水利局澄清清淤數據落差真相，並指除定期清淤外，各區公所也在颱風及豪雨前針對易淹水熱點加強清理，並結合「偵水志工」巡查排除道路側溝或洩水孔垃圾、雜物堵塞情形。

針對此情況，水利局表示，2024年度預估清淤量與實際完成數量落差，主要因年初預估基於歷年經驗估算，但實際淤積量受集水區地貌改變、氣候狀況等因素影響，且需達到淤積標準時才辦理清淤，造成預估與實際數據差異。

水利局強調，後續將要求各公所進行清淤數量預估時，必須依實際巡察結果填報，以更精準管控清淤數量，並指今年1至7月清淤長度已達11萬2745公尺，超出原預估8萬公尺。

面對極端氣候影響，水利局也說，汛期前將加強抽查易積水路段，並要求各公所每月自主檢查雨水下水道及側溝，例行性抽查分別於汛前3月及汛中7至8月執行。每年4月及10月，也由環保局、養護工程處及外聘委員進行雨水下水道及道路側溝考評。

另關於陳世軒提到，今年新北委外執行公共污水下水道系統人孔巡檢，廠商巡檢數量未達契約最低標準，卻未依法裁罰。水利局澄清，裁罰作業皆依程序持續進行中，並無包庇袒護廠商情事。現階段已調整巡檢執行方式，要求即時上傳照片，並定期確認巡檢數量，確保廠商按約履約。

偵水志工針對轄區內易積淹水點周邊排水辦理河道清理。（水利局提供）

