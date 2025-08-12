為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風逼近 南市防颱、復原雙線作戰

    台南部份災戶老屋尚待修繕，又要面臨楊柳颱風威脅。（記者洪瑞琴攝）

    台南部份災戶老屋尚待修繕，又要面臨楊柳颱風威脅。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/12 14:03

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風與0728豪雨才在台南留下重創傷痕，部分地區復原工作尚在進行，如今楊柳颱風挾風帶雨逼近，恐對災後修復作業造成二次衝擊，也考驗南市「防颱與復原」雙線作戰能力，面臨與時間賽跑壓力。

    七股、北門、將軍等沿海低窪地區，先前因風災與暴雨出現海水倒灌、排水系統超載的情況，部分災戶民宅仍在修繕中，農漁設施也尚未全面恢復。

    水利局表示，南市備有513台移動式抽水機和66座抽水站，皆於11日完成巡檢及維護，其中507台抽水機經歷丹娜絲颱風及0728豪雨後功能運作正常，妥善率99%，504台已部署於重點防災區，另有3台備用。1840座水閘門也已全面檢修，確保正常運作。

    工務局指出，部分道路、橋梁的結構補強與清淤工程加緊中，同時預佈88部機具、258名搶災人員及45件開口合約廠商待命，並在5處易崩塌路段部署救災能量。此外，重點橋梁巡查確保河道暢通及防護完備，預警性封橋2座，一般性封橋1座，封路1處。防災人員坦言，若楊柳颱風又帶來強降雨，防災與復原與時間賽跑的壓力將遠高於平時。

    外界關心丹娜斯風災造成的嚴重災區，如七股、北門，是否能夠承受楊柳颱風可能帶來的災害，民政局則指出，各重災區皆完成整備，如七股區日照中心以及各里活動中心可作為安置收容地點，鼓勵里民接受安置或暫時依親；北門區弱勢戶則大多依親，另有1戶安置南鯤鯓代天府香客大樓。

    台南市長黃偉哲已指示持續推進災後修復，並在颱風前完成能加速完工的工項，對尚未完成的設施採取臨時加固措施，民政局及工務局盤點發電機，視需求辦理緊急採購，確保電力穩定，避免停電影響救災。

    部份災區基本設施尚在復原中。（記者洪瑞琴攝）

    部份災區基本設施尚在復原中。（記者洪瑞琴攝）

    工務局加強查視在建工程防颱準備。（南市工務局提供）

    工務局加強查視在建工程防颱準備。（南市工務局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播