楊柳颱風逼近 南市防颱、復原雙線作戰

台南部份災戶老屋尚待修繕，又要面臨楊柳颱風威脅。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/12 14:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風與0728豪雨才在台南留下重創傷痕，部分地區復原工作尚在進行，如今楊柳颱風挾風帶雨逼近，恐對災後修復作業造成二次衝擊，也考驗南市「防颱與復原」雙線作戰能力，面臨與時間賽跑壓力。

七股、北門、將軍等沿海低窪地區，先前因風災與暴雨出現海水倒灌、排水系統超載的情況，部分災戶民宅仍在修繕中，農漁設施也尚未全面恢復。

水利局表示，南市備有513台移動式抽水機和66座抽水站，皆於11日完成巡檢及維護，其中507台抽水機經歷丹娜絲颱風及0728豪雨後功能運作正常，妥善率99%，504台已部署於重點防災區，另有3台備用。1840座水閘門也已全面檢修，確保正常運作。

工務局指出，部分道路、橋梁的結構補強與清淤工程加緊中，同時預佈88部機具、258名搶災人員及45件開口合約廠商待命，並在5處易崩塌路段部署救災能量。此外，重點橋梁巡查確保河道暢通及防護完備，預警性封橋2座，一般性封橋1座，封路1處。防災人員坦言，若楊柳颱風又帶來強降雨，防災與復原與時間賽跑的壓力將遠高於平時。

外界關心丹娜斯風災造成的嚴重災區，如七股、北門，是否能夠承受楊柳颱風可能帶來的災害，民政局則指出，各重災區皆完成整備，如七股區日照中心以及各里活動中心可作為安置收容地點，鼓勵里民接受安置或暫時依親；北門區弱勢戶則大多依親，另有1戶安置南鯤鯓代天府香客大樓。

台南市長黃偉哲已指示持續推進災後修復，並在颱風前完成能加速完工的工項，對尚未完成的設施採取臨時加固措施，民政局及工務局盤點發電機，視需求辦理緊急採購，確保電力穩定，避免停電影響救災。

部份災區基本設施尚在復原中。（記者洪瑞琴攝）

工務局加強查視在建工程防颱準備。（南市工務局提供）

