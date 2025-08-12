新埔狗園主人否認虐待活活餓死狗 強調行動不便用人不當

新埔狗場主人藍姓男子（黃衣者）強調他沒有虐狗，只是所託非人、用人不當才釀慘劇。（記者黃美珠攝）

2025/08/12 15:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮巨埔里山區驚傳1處猶如狗狗「煉獄」的狗園，10幾隻狗被關在籠內疑似活活餓死、原籠「天葬」腐爛只剩皮毛或森森白骨。狗園負責人藍姓男子今天早上被新竹縣動物保護防疫所傳喚到場開園接受稽查，他喊冤說，他是健康不佳、行動不便，託人照顧卻所託非人，他看到狗狗死一堆也「痛到快殺人」。

新竹縣動保所初步調查發現，藍男名下有辦理登記的寵物只有6隻，但現場餓死的就有9隻，現場待援有34隻，其中1隻必須送醫。藍男被動保團體指控，涉嫌以每隻1次收取1萬到5萬不等金額，代不便飼養的狗主們養狗。

請繼續往下閱讀...

藍男反駁說，這些狗都是他5年來陸續收養的，少說也有100多隻，其中8%才是代人飼養，也僅收飼料費用，每月3千到3千5百元不等。他因脊椎有問題，長期飼育這批狗狗，因刷洗狗籠、搬動飼料等導致健康惡化，上週就癱在床上2天，行走還得靠助步器。

上上個月他一人無所事事，就請對方幫忙照顧狗場，期間曾親自帶領對方如何加水、添飼料，他看對方上手了，就變成3、4天才來狗園巡視，沒想到大約20天前他來例行巡視時，赫然發現狗狗「死一堆」，他「痛得快殺人了」，只是沒有體力整理遺體，才會任其在籠內腐爛。他說自己錯在用人不當，但絕對沒有虐狗。

藍男也說，其實從這數十隻狗狗一聽到他的車聲就開心猛追、狂吠，有的還會直接從車窗跳入他懷中，甚至直接跟他「親親」就可佐證牠們都很愛他，他並沒有虐狗。

在狗場外流浪的大黑狗一看到藍男，立刻衝上前親親，讓站不穩的藍男一屁股坐下。（記者黃美珠攝）

狗場主人藍男（右）必須靠助步器行走。（記者黃美珠攝）

新竹縣動保所人員到場蒐證，籠內2具活活餓死的狗狗遺體都已經露出森森白骨。（記者黃美珠攝）

新竹縣動保所人員入場稽查，了解場內其他狗狗受害情況。（記者黃美珠攝）

圖左的狗狗已經倒下腐爛露骨，圖右的狗狗今天幸運獲救。（記者黃美珠攝）

