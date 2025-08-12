鼓勵優秀教師投入 實習輔導教師指導費2000調升至4000元

教育部近日自今年8月起的新學年度將提高實習輔導教師之指導費，從2000元調升至4000元。（資料照）

2025/08/12 14:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育實習是師資培育重要一環，教育部為鼓勵更多優秀教師投入實習輔導工作，將補助實習輔導教師指導費、教育實習機構經費金額都提高1倍，其中實習輔導教師指導費就從現行2000元調升到為4000元，盼提升整體實習品質與師資培育效能。

教育部近日修正發布「教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點」，其中重點為調增補助實習輔導教師指導費，自今年8月的114學年度第1學期起，提高補助教育實習機構經費，補助額度以實習學生人數計算，現由每位實習學生6000元，提高至1萬2000元，讓教學、導師、行政等3位實習輔導教師之指導費，可由每位2000元提高至4000元。

教育部表示，目前每學年約有5000名實習學生，半年教育實習階段是實習學生成為合格教師的關鍵時期，實習學生在教學現場學習教學、導師與行政工作的過程中，實習輔導教師扮演極為重要的陪伴與引導角色。其任務不僅包括協助擬定實習計畫，更涵蓋教學回饋、班級經營指導、學生輔導、親師溝通與期末評量等多面向輔導工作。

教育部說明，為肯定實習輔導教師所承擔的輔導工作與專業付出，同時鼓勵更多優秀教師投入教育實習輔導工作，透過修法調整指導費標準，以實際行動支持實習輔導教師的投入。後續也會規劃實習輔導教師知能研習及研發參考手冊，期盼發揮經驗傳承與專業支持的功能，協助打造更具品質與深度的實習輔導環境。

